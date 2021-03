Una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară, Valentina Ionescu, povestește că a trecut prin momente dificile, după ce s-a infectat virusul COVID-19.

După experiența extremă pe care a trăit-o, vedeta a decis că viața ei trebuie să se schimbe radical. Valentina Ionescu a precizat că, inițial, după ce s-a îmbolnăvit, a decis să stea acasă și să se trateze.

Și pentru că a așteptat atât de mult să se ducă la urgență, artista a stat două săptămâni în spitalul improvizat în pădurea din Băneasa.

„Am avut covid, am fost internată două săptămâni. Mi-am propus atunci să-mi fac curat în lista de prieteni și în viață. Am stat șase zile, am murit de foame, am slăbit vreo cinci kilograme, eu eram într-o căsuță, iar fiul meu într-o altă căsuță.

O săptămână am bolit acasă, apoi eu am avut niște probleme. Devenisem confuză, mi-am spart capul și m-am dus la spital, pentru că medicamentele îmi făcuseră praf ficatul.

Am fost într-o situație grea. Am stat șase zile cu regim. Am slăbit foarte mult, am avut o tuse foarte mare. Am stat în spitalul militar de la Băneasa”, a spus Valentina Ionescu.

Din fericire, s-a făcut bine

Deși prietenii au părăsit-o când avea nevoie mai tare de ei, Valentina s-a făcut bine și acum e decisă să înceapă o nouă viață.

„Acum sunt bine, iar atunci m-am rugat foarte mult și mi-am propus să-mi schimb viața. Am apelat la niște oameni care nu m-au ajutat.

Am doar patru prieteni adevărați, două foste colege de facultate, pe Lorenna, pe care o știți, ea a trimis ca Moș Crăciun la mine un pachet mare”, a spus Valentina Ionescu la Antena Stars.