Valentina Pelinel a suferit o ruptură de ligament, iar acum se reface: ”Recuperarea este vitală”

În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Valentina Pelinel a vorbit despre operația pe care a suferit-o în urma rupturii de ligament. Aceasta este o persoană extrem de activă și, cum mărturisește și soția lui Cristi Borcea, „recuperarea este vitală”.

Valentina Pelinel se reface acum, după ce a suferit o operație. În urmă cu opt ani, soția lui Cristi Borcea s-a accidentat la ski. Și pentru că este o persoană extrem de activă și face mult sport, Valentinei Pelinel i s-a rupt ligamentul. Astfel că aceasta a fost nevoită să fie supusă unei operații.

Pentru CIAO.RO, Valentina Pelinel a mărturisit faptul că se află într-o perioadă de recuperare, după operația suferită. Soția lui Cristi Borcea a fost supusă unei intervenții, după ce i s-a rupt ligamentul. Așa cum spune și vedeta, ”recuperarea este vitală” pentru ea, mai ales pentru că este o persoană extrem de activă. Face recuperare zilnică cu specialiști pe care soțul ei îi cunoaște.

“Sunt bine și vă mulțumesc pentru gândurile bune. Fac recuperare de 2 ori pe zi cu specialiști cu care a lucrat la Dinamo soțul meu. Sunt pe mâini bune și foarte conștiincioasă. Deci nu e nici un motiv de îngrijorare. Operația realizată de domnul doctor Vlad Predescu a decurs cu succes și recuperarea este vitală ca să pot practica din nou toate sporturile care îmi plac.

Soțul meu mă susține din toate punctele de vedere. Și, de asemenea, întreaga familie și prietenii mei, cât și cei virtuali. Sunt binecuvântată să am alături de mine oameni minunați care îmi fac viața frumoasă și perioada de recuperare mai ușoară. I’ll be back, no worries:) (n.r.: Stați fără nicio grijă, mă voi întoarce!)”, a declarat soția lui Cristi Borcea.

Ce spune Valentina Pelinel despre soțul ei

Valentina Pelinel este adepta unui stil de viață sănătos, echilibrat. Mai mult decât atât, este foarte activă și face mult sport. Soția lui Cristi Borcea are timp și de familie, dar și de activitățile care îi aduc plăcere. De asemenea, tot pentru sursa citată, aceasta a mărturisit faptul că soțul ei îi este alături în permanență și o susține necondiționat.

“Învăț alături de el ceva nou în fiecare zi. Cristi este o persoană plină de energie și vitalitate, mereu are idei noi și inițiative, viața lângă el nu este niciodată plictisitoare. Este, în egală măsură, un bărbat care știe să ofere stabilitate și încredere unei femei, să o facă să se simtă cea mai iubită din lume. Noi suntem parteneri și prieteni în această relație, iubiți și soți și de aceea echilbrăm mereu lucrurile.

În afară de iubire, este vorba de respect între noi și de o foarte bună comunicare. Ne-am dorit să fim împreună și ne-am asumat relația noastră. Provocările prin care am trecut ne-au făcut mai puternici și mai uniți. Fericirea înseamnă și adaptarea la personalitatea celuilalt, dar și libertatea pe care o acorzi din dorința comună de a avea un partener de nădejde lângă tine în această călătorie numită căsnicie”, a mai spus Valentina.

Sursă foto: arhivă Cancan