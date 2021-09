Recent, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au aniversat trei ani de căsătorie! În acest timp, au devenit părinții a trei copii și, potrivit spuselor Valentinei, și-au găsit echilibrul în cuplu. Soția fostului acționar de la Dinamo a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO și a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu soțul ei.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea își trăiesc relația departe de ochii curioșilor și sunt foarte discreți atunci când vine vorba despre viața de familie. Au împreună trei copii și sunt căsătoriți de trei ani, dar iubirea care îi unește este din ce în ce mai puternică, spune Valentina Pelinel. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul model a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, dar și despre Milan, Indira și Rania.

Mai mult decât atât, după ce a stat o bună perioadă de timp departe de lumina reflectoarelor, Valentina Pelinel a mărturisit că se ocupă de afacerile familiei. Se pare că nu a renunțat niciodată la carieră, ci doar a ales să se concentreze mai mult asupra familiei și copiilor.

Valentina Pelinel, despre căsnicia cu Cristi Borcea: „Alături de el învăț ceva nou în fiecare zi”

CANCAN.RO: Recent s-au împlinit trei ani de când tu și Cristi Borcea v-ați căsătorit, iar trei e considerat număr magic. Simți că s-a schimbat ceva între voi după tot acest timp?

VALENTINA PELINEL: Cu siguranță, ceva s-a schimbat pentru că viața în sine este în continuă schimbare. Și acest lucru se vede și în relațiile noastre. În ceea ce ne privește, relația noastră este mai puternică decât oricând, și ceea ce e cel mai important, lucrurile sunt așezate acum. Liniștea și echilibrul pe care le-am construit împreună sunt o resursă esențială pentru fericirea și împlinirea căsniciei noastre. Este o perioada binecuvântată și mă bucur de ea în fiecare zi, cu toată inima.

CANCAN.RO: Cum ai descrie relația voastră? Îl consideri pe Cristi Borcea cel mai bun soț din lume?

VALENTINA PELINEL: Alături de el învăț ceva nou în fiecare zi. Cristi este o persoană plină de energie și vitalitate, mereu are idei noi și inițiative. Viața lângă el nu este niciodată plictisitoare. Este, în egală măsură, un bărbat care știe să ofere stabilitate și încredere unei femei, dar și să o facă să se simtă cea mai iubită din lume. Noi suntem parteneri și prieteni în această relație, iubiți și soți și de aceea echilibrăm mereu lucrurile.

În afară de iubire, este vorba de respect între noi și de o foarte bună comunicare. Ne-am dorit să fim împreună și ne-am asumat relația. Provocările prin care am trecut ne-au făcut mai puternici și mai uniți. Fericirea înseamnă și adaptarea la personalitatea celuilalt, dar și libertatea pe care o acorzi din dorința comună de a avea un partener de nădejde lângă tine în această călătorie numită căsnicie.

Valentina Pelinel nu și-a propus să devină mamă pentru a patra oară: „Nu face parte din planurile noastre”

CANCAN.RO: Care dintre voi este mai cumpătat și lasă de la el atunci când vine vorba de discuții?

VALENTINA PELINEL: Amândoi avem personalități puternice și nu este în firea noastră să dăm înapoi. Însă amândoi suntem dispuși la comunicare deschisă și onestă, la discuții și feedback constructive. Ne respectăm suficient de mult încât să adoptăm calea de mijloc și negocierea.

CANCAN.RO: Că tot vorbeam despre numărul magic, voi sunteți părinții a trei copii. Cum e viața cu două fete și un băiat? Te-ai vedea mamă din nou?

VALENTINA PELINEL: Ce pot să-ți spun este că fiecare zi alături de ei este magică. Dificilă, obositoare, fantastică, împlinită, fericită. Toate emoțiile pe care le resimte fiecare mamă în fiecare zi. Cu siguranță, nu am timp să mă plictisesc sau să mă gândesc la ce e greu și mă concentrez să-i urmăresc cum cresc, evoluează și se dezvoltă. Nu am planificat un al patrulea copil, dar amândurora ne plac copiii și, dacă e să se întâmple, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă nu face parte din planurile noastre.

„Când ai trei copii, kilogramele se dau jos ușor”

CANCAN.RO: Te-ai recuperat foarte repede după cele trei sarcini și ai ajuns la silueta de model. Care e secretul? Știm că mergi la sală, dar ai spus la un moment dat că ești gurmandă. Urmezi o dietă sau mănânci orice, în cantități mici?

VALENTINA PELINEL: Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, ceea ce presupune alimentație corectă, sport regulat și o viață emoțională echilibrată. Echilibrul este cheia în toate. Înfometarea, alegerile alimentare drastice, presiunea pe care o pui pe tine sau vinovăția asociate cu mâncarea nu vor fi niciodată folositoare, așa că nu văd de ce să nu mă bucur atunci când îmi place să mănânc ceva care poate nu e neapărat sănătos. Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai trei copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos. Altfel, îmi mențin în orice context rutina zilnică de sport și dietă corectă, fără să fac excese, dar și fără să îmi impun restricții drastice.

CANCAN.RO: Cum reușeșți să ai timp și de tine?

VALENTINA PELINEL: Îmi prioritizez activitățile în funcție de importanța lor în viața mea și, exact ca în planurile financiare, le acord atenție procentuală. Una dintre valorile mele este aceea de a avea grijă de mine și a-mi acorda timp, chiar și 15 minute pe zi sau o oră la sală. Pentru acest lucru, renunț la alte activități poate mai relaxante sau mai puțin solicitante. Atâta timp cât ești aliniat cu obiectivele și valorile tale, nu există scuza „nu am timp”. Timp nu este oricum, ți-l faci.

CANCAN.RO: Care este ritualul sau obiceiul la care nu ai putea renunța vreodată?

VALENTINA PELINEL: În acest moment, aș răspunde că nu aș renunța niciodată la activitatea fizică, pentru că face parte din stilul meu de viață și din dorința mea de a fi sănătoasă și activă. Dar nu se știe niciodată.

Cu cine seamănă cei trei copii ai lui Cristi Borcea: „Fiecare are o personalitate aparte”

CANCAN.RO: Ai renunțat la carieră și, o perioadă, ai „dispărut” din lumina reflectoarelor. Știm că îți iubeșți familia mai mult decât orice, așa că vrem să te întrebăm: te consideri împlinită? Există ceva ce ți-ai propus să faci și nu ai reușit?

VALENTINA PELINEL: Nu am renunțat la carieră, în modeling există însă etape și, de la un anumit punct încolo, fiecare etapă vine cu anumite provocări sau limite. Am ales să pun pe primul plan familia, mai ales creșterea copiilor și relația cu Cristi, pentru că așa am simțit să fac. Da, sunt împlinită ca mamă, femeie, soție. În paralel, mă implic în afacerile familiei și pot spune și că, pe plan profesional, am parte de satisfacții.

CANCAN.RO: Cum îți vezi viața în următorii cinci ani? Ți-ai stabilit vreun ideal?

VALENTINA PELINEL: Aceasta este o întrebare provocatoare, pentru că sunt o persoană organizată și îmi place să îmi fac planuri. În același timp, am învățat că planurile și realitatea au rareori ceva în comun. Nu am idealuri, dar îmi propun anumite obiective, pe care nu le dezvălui, preferând să se transforme singure în realitate prin disciplină și investiție de timp și energie.

CANCAN.RO: Cu cine crezi că seamănă Milan, Indira și Rania? Au „moștenit” trăsăturile de caracter de la mama, de la tată, sau au luat ce era mai bun de la amândoi?

VALENTINA PELINEL: Fiecare dintre ei are o personalitate aparte și în fiecare zi mă surprind, descopăr ceva nou la ei. Fizic, au preluat trăsături de la amândoi, iar din punct de vedere al caracterului, acest lucru depinde de noi, ca părinți, cum îi ajutăm să și-l formeze pentru a deveni adulți echilibrați și responsabili.