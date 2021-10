Valentina Pelinel, primele declaraţii după ce a apărut în cârje. Ce i s-a întâmplat blondinei: „A trebuit să fac această operație”

Valentina Pelinel a fost surprinsă recent într-o ipostază neaşteptată. Partenera lui Cristi Borcea a apărut în cârje, iar fanii săi au fost curioşi să afle ce s-a întâmplat cu vedeta. Frumoasa blondină a făcut primele declaraţii despre momentele dificile prin care a trecut.

Valentina Pelinel a vorbit pentru Antena Stars după ce a fost filmată mergând în cârje. Din fericire, situaţia vedeti nu este îngrijorătoare. Soţia lui Cristi Borcea a suferit o operaţie de ligament, însă în prezent se simte foarte bine. Cu toate acestea, blondina trece printr-o perioad[ de recuperare care nu este tocmai uşoară.

În acelaşi timp, Valentina Pelinel a menţionat faptul că problemele sale au apărut în urmă cu 8 ani. Din cauza unui accident la ski, vedeta a fost nevoită să se lase pe mâinile medicilor ca viaţa sa să poată continua ca şi până acum.

„Soțul meu mi-a adus cei mai buni specialiști”

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare. Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persooană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație pentru că nu pot să fiu o persană sedentară. Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a spua Valentina Pelinel, la Antena Stars.

În continuare, vedeta a explicat că nu are nicio teamă şi asta pentru că soţul său a avut grijă de absolut tot ce i-a fost necesar. Mai mult, Cristi Borcea a adus cei mai buni medici pentru a rezolva această situaţie neplăcută.

„Merg trei patru săptămâni în cârje, am orteza pe picior, dar am început deja recuperarea. Soțul meu mi-a adus cei mai buni specialiști, cu care a lucrat la Dinamo. Am încredere că știu ce fac”, a mai spus soția lui Cristi Borcea.

Sursă foto: Instagram