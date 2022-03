Peste 5.000 de euro pe lună îi „intră” Valeriei Lungu din “influencer-eală”, dar începuturile au fost de-a dreptul dezastruoase. Nu o spunem noi, ci a recunoscut-o chiar miniona care a reușit să impresioneze aproape un milion și jumătate de oameni pe TikTok. Nu avea nimic, nicio haină de brand, iar noțiunea de poșetă îi era complet străină. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive în care șatena se autocaracterizează destul de dur.

Valeria Lungu și-a amintit cu mult umor de perioada de început a vieții ei „de Capitală”.

„Măi, eram boschetară!”

“Când am ajuns în București, am fost o boschetară, am venit cu un troller din ăla super-mic, nu am avut niciodată o geantă și țin minte că stăteam în chirie chiar cu proprietara și m-am dus la fata de lângă apartamentul meu și zic: «Hei, bună, uite, în seara asta este o petrecere, hai să mergem să ne distrăm, hai cu mine, că nu știu pe nimeni în București!»

Și a zis: «Da, cum să nu, de cât timp ai nevoie?» Cinci minute! «Cum adică cinci minute?» Zic da, cinci minute, iau o pereche de pantaloni pe mine și gata!

(VEZI ȘI: L-AM DESCOPERIT PE IUBITUL SECRET AL “REGINEI TIKTOK-ULUI”)

Ea zice: «Eu am nevoie de mai mult, eu trebuie să mă spăl pe cap, trebuie să pun un machiaj, trebuie să văd în ce mă îmbrac!» Zic: «Doamne, Sfinte, trebuie să o mai aștept și pe asta, ce fac?»

Și când am ieșit, îmi zice: «Tu nu îți iei nicio geantă?» Zic nu, de ce să îmi iau geantă, trebuie să mai și am grijă de ea. Chei, telefon, bani, toate puse în buzunar, punct! «Păi și cu fesul ăsta mergi?» Zic «Da»!

Deci eu am mers în blugi, cu o cămașă, geacă și fes.

Măi, eram boschetară! Ea se uită la mine și zice: «Și tocuri?» Eram în adidași! «Tocuri!? Păi dar trebuie să mă simt comod, ce tocuri, mă dor picioarele după!» Trebuie să stau să mă obosesc…”, a povestit Valeria Lungu, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

Ce mai puteți vedea la CANCAN NEWS

“Regele audiențelor” a dat postul unde a făcut istorie pe o nouă provocare la Kanal D, post la care a anunțat că va prezenta un “quiz-show”.

Dan Negru face retrospectiva celor două decenii petrecute la Antena 1 și dezvăluie care a fost cheia succesului, dar și cu ce vedetă internațională se aseamănă, din punct de vedere al muncii prestate. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale prezentatorului.

(CITEȘTE ȘI: DAN NEGRU: “SUNT PROSTĂLĂUL SUPREM, DIN CAUZA BANILOR!”)

Iar fosta asistentă a lui Mihai Morar vorbește despre drama vieții sale, care a făcut-o să dispară din atenția publică după participarea la “Survivor”, show care i-a provocat una dintre cele mai mari suferințe.

Mărturisirile fostei “Faimoase” sunt, cu siguranță, cutremurătoare.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.