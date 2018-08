Valeriu Iftime: „Îmi pare rău pentru acest 2-2 din Bănie!”

FC Botoșani are cinci puncte după trei etape în condițiile în care a jucat în deplasare cu CFR Cluj și CSU Craiova. A marcat în fiecare meci jucat în acest sezon și a arătat că are și forță ofensivă.

După egalul de la Craiova, Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a declarat că este mulțumit de atitudinea și de jocul echipei.

„Îmi pare rău pentru acest 2-2. Puteam să-i batem. Am avut ocaziile mai clare, jocul mai bun și a mai fost și acest arbitru. Jucăm entuziasmant față de ce făceam până acum. Am marcat două goluri în deplasare, am mai avut bară, ocazii. Îmi pare rău că pe final Costel Enache a vrut să facă egal dar asta e. Îmi pare bine pentru Miron că a marcat pentru că era părtaș la cele două goluri ale Craiovei. Cred că avem o echipă bună, lumea ne laudă și jucăm un fotbal mai bun decât anul trecut. Ăsta e un lucru mare. Cel mai important este că jucăm fotbal, știm să pasăm, știm să dăm goluri. Asta ne lipsea. Ongenda cred vă va juca de acum titular pentru că e în formă, e bun. După trei etape suntem unde trebuie. Am avut două deplasări complicate la Cluj și Craiova. Mai urmează șase puncte în următoarele două meciuri și suntem unde trebuie. Avem echipă și trebuie să ne bucurăm pentru asta. E un lucru mare”, a declarat Valeriu Iftime, finațatorul FC Botoșani.

Următoarea etapă, moldovenii vor juca pe terne propriu cu Astra Giurgiu, duelul urmând a avea loc vineri de la ora 21:00.