Vali Spaidăr, cel mai viral tiktoker din România, rupe tăcerea! Cum face 50.000 € lunar

Așteptarea a luat sfârșit pentru internauți. Cel mai viral personaj din România, Vali Spaidăr, a oferit primul său interviu. Mega-evenimentul s-a petrecut la emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Influencerul a fost luat la întrebări și au reieșit informații fabuloase despre cel mai cunoscut personaj autohton. Cum gestionează acesta popularitatea, câte ore petrece zilnic pe internet pentru a încasa 50.000 de euro lunar, dar și cum este celebrul creator de conținut ca tată, aflați din emisiunea noastră. Mai mult, Vali Spaidăr dezvăluie ce calități ar trebui să aibă o potențială iubită, explicând că nu a fost niciodată însurat, deși are trei copii!

Un alt aspect demn de menționat ar fi sursa poreclei Spaidăr, numele din buletin al invitatului nostru fiind Valentin Ali. Se pare că tatăl tiktoker-ului ar fi dobândit titulatura datorită asemănării cu Spider-Man. Marian Spaidăr, explică fiul său, era unul dintre cei mai iscusiți hoți din Spania, în urmă cu 15 ani. Cățărarea pe clădiri și obiecte înalte era un proces facil pentru tatăl lui Vali, care a ajuns să fie și el, la rândul său, un veritabil Spaidăr.

( NU RATA: TZANCĂ URAGANU ȘI-A LUAT MAȘINĂ DE 120.000 DE EURO ȘI I-A FĂCUT O PREZENTARE ”DE COMĂ”: „SĂ VINĂ ASPACARDINUL!” VIDEO )

Vali Spaidăr este poreclit Fază Lungă pe fondul pupilelor dilatate, dar neagă orice legătură cu drogurile: „Nu am consumat niciodată absolut nimic, substanțe interzise!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum ai apărut ca personaj, tu, Vali Spaidăr?

Vali Spaidăr: Personajul Vali Spaidăr care este pe internet? Mergând la petreceri, mergeam la nunți și botezuri, aveam și câte două trei pe seară, zi de zi, făceam live sau chiar câte un TikTok. Eu le postam, lumea le-a copiat și scriau anumite texte pe ele. Am devenit foarte viral, cred că cel mai viral. Alte mesaje mă supărau, altele nu, dar asta este. Am devenit viral din cauza ochilor mei.

CANCAN EXCLUSIV: Toată lumea pe internet îți spune Fază Lungă. De unde provine această poreclă?

Vali Spaidăr: Din cauza ochilor mei, sunt mai ochios. Nu neapărat că aș consuma ceva, că nu am consumat niciodată absolut nimic, substanțe interzise. Vreau să am grijă de sănătatea mea și nici nu-mi place. Când zic niciodată, absolut niciodată. Poate doar mergeam la petreceri și fără să-mi dau seama mi-a băgat cineva ceva în pahar și mi s-a făcut rău și de asta nici nu vreau să am treabă cu așa ceva.

Valentin Ali dezvăluie cum a căpătat porecla Spaidăr, datorită tatălui său, care se cățăra foarte bine: „Era hoț profesionist!”

CANCAN EXCLUSIV: Care a fost prima zi în care ți-ai dat seama că ești viral și cum ai reacționat?

Vali Spaidăr: Când am ieșit pe stradă și mi-am dat seama că oamenii pe care eu nu-i cunoșteam veneau toți la mine să facem poze și să le dau autografe. Și oriunde mă duceam, mă înconjurau. Peste tot, erau după mine.

CANCAN EXCLUSIV: În Galați?

Vali Spaidăr: Nu, prima oară mi s-a întâmplat chiar aici în București, apoi în toată România.

CANCAN EXCLUSIV: De unde este porecla Spaidăr?

Vali Spaidăr: Eram în Spania, acum 15 ani, eu eram mai mic. Tatăl meu fura foarte bine, era hoț profesionist. Se suia pe case, pe garduri, fura și era numărul 1. Toți îi spuneau, după cum se cățăra, Spider-Man. «Zici că e Spider-Man ăsta». După aceea ziceau «băieții lui Spider-Man», că eu mai am un frate. Când am mers pe la petreceri, lăutarii ziceau «nu mai spun Spider-Man, zic doar Spaidăr». Și mi-a rămas Vali Spaidăr, de acum 15 ani.

( CITEȘTE ȘI: PESCOBAR AFIRMĂ CĂ A RĂMAS FĂRĂ PERMIS PENTRU TREI LUNI! ÎȘI VINDE MAȘINILE, UN LAMBORGHINI ȘI UN FERRARI. „AM NEVOIE DE ȘOFER”. UPDATE: „AM MINȚIT” )

Vali Spaidăr petrece între cinci și șase ore, zilnic, în live pe TikTok: „Fac 50.000€ pe lună!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum te-au impactat toate glumițele cu tine de pe internet?

Vali Spaidăr: Cam toată lumea dă scroll pe TikTok și provoacă dependență, de la copii, până la cei de peste 50 de ani. M-am trezit într-o dimineață, dădeam scroll și nu mai vedeam nicio gagică, nu mai vedeam nimic, în afară de Vali Spaidăr. A doua zi la fel, a treia zi la fel. Am ieșit pe stradă și îmi ziceau prieteni de-ai mei, veri, cumetri, «apucă-te și tu să faci live-uri pe TikTok». Am zis că nu, prima dată, dar într-o zi am dat drumul, aveam 2000-3000 de oameni pe live. Cel mai mult am avut 6500.

CANCAN EXCLUSIV: Cât timp petreci în fiecare zi pe live?

Vali Spaidăr: În jur de cinci, șase ore.

CANCAN EXCLUSIV: Câși bani faci pe lună sau pe zi, din TikTok?

Vali Spaidăr: Fac 50.000€ pe lună din TikTok. Cam 1500-2000 de euro pe zi.

CANCAN EXCLUSIV: Banii ăștia provin din cadourile oamenilor?

Vali Spaidăr: Da, și cine mă simpatizează mă și ajută să câștig meciurile.

( VEZI ȘI: LIVIU VÂRCIU E ÎNNEBUNIT! CARMINA, FIICA LUI, NU-ȘI SLĂBEȘTE IUBITUL, UN CELEBRU TIKTOKER: ”NU VREAU SĂ ȘTIU CE FACI!” )

Creatorul de conținut are trei copii, susține că n-a fost niciodată însurat, dar își caută iubită: „Trebuie să aibă talent!”

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ziceai mai devreme că nu ai consumat nimic, care e dependența lui Vali Spaidăr?

Vali Spaidăr: Drogul pentru mine, la care nu pot să renunț niciodată, sunt femeile. Îmi plac mult tare rău de tot. Ăsta e singurul drog la care nu pot să renunț, mai ales blondele.

CANCAN EXCLUSIV: Vorbeai, la un moment dat, despre copiii tăi. Cum e Vali Spaidăr ca tată?

Vali Spaidăr: N-am avut șef de când sunt eu, nu am și nici nu o să am pe cineva să mă comande, singurii cred că sunt copiii mei. Dacă îmi zic ceva, aia trebuie să fac. Dacă sunt ei fericiți, sunt și eu.

CANCAN EXCLUSIV: Câți ai?

Vali Spaidăr: Trei.

CANCAN EXCLUSIV: Fetițe și băieți?

Vali Spaidăr: Da.

CANCAN EXCLUSIV: Vorbeai despre blonde și că îți plac fetele. Soția nu e geloasă sau nu ai o soție?

Vali Spaidăr: Nu mai am soție, de fapt n-am fost niciodată însurat. Sunt singur.

CANCAN EXCLUSIV: Cauți o iubită?

Vali Spaidăr: Da, caut. Trebuie să aibă talent, să fie nebună cu talent. Să fie nebună adevărată, nu nebună din asta falsă. Una e să fii nebun adevărat, cu talent, una e nebun fake.

( ACCESEAZĂ ȘI: ROBERT, UN INFLUENCER CONTROVERSAT DE PE TIKTOK, A ANUNȚAT CĂ VA FI EVACUAT DE PROPRIA FAMILIE. „AM APUCĂTURI FEMININE” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.