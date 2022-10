Varujan Vosganian, economist, om politic și prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, a trecut prin experiențe de viață memorabile însă mediul cultural din care provine și-a pus incontestabil amprenta asupra fostului ministru din Guvernele Ponta și Tăriceanu. Scriitorul a deprins de la bunicul său arta cititului în covoare. Pe de altă parte, tatăl lui Varujan Vosganian a fost cel care a adus în România rețeta vestitului coniac „Triumf”, aspect dezbătut pe larg de către omul de cultură, alături de Adrian Artene, în podcastul „Altceva”.

Directorul editorial al grupului de presă Gândul Media Network aduce în fața publicului pasionat de cultură cele mai alese personaje, cu povești care mai de care mai impresionante.

Este și cazul episodului difuzat în acest weekend pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.

“Tata a fabricat la Focșani primul coniac!”

„În 1968, tata a condus VINALCOOLUL din Focşani, aşa că am crescut într-o aromă care îmbia la fantezie. Tata a fost în Franța, în 1968, tocmai pentru a învăța cum se face coniacul.

Și s-a întors în 1969, având dreptul de a fabrica în România coniac și a fabricat la Focșani primul coniac, care se numea «Triumf». După care un coniac foarte bun, care s-a numit «Miorița», la Focșani, și «Vasconi», la Vaslui.

Erau două coniace foarte scumpe, costau aproape 200 de lei. Și el a adus un vraf de fotografii din Franța, din nord, din Alsacia, și până la Carcassonne și Marsilia, în sud. Am mers până într-acolo cu fascinația, încât am propus profesorilor la școală să facem un concurs, să cunoaștem Franța. Și le-am dat copiilor poze și am făcut chiar un concurs acolo.

Tata mi-a spus: «Uite, îți dau câte un leu pentru fiecare verb neregulat pe care îl înveți, de la indicativ prezent, până la subjonctif plus-que-parfait!». Am scris 200 de verbe și am primit 200 de lei, o sumă enormă pentru vremea aia, și m-am hotărât să dau la Franceză, să mă fac filolog! Voind să studiez franceza, am început să citesc pe francezi – Sartre, Camus, Beauvoir!”

