Vedeta care l-a pus la punct pe Mihai Bobonete, definitiv: „E un progres... înseamnă că nu am lătrat în pustiu”

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai apreciați comedianți din România. Acesta are numeroși fani, iar biletele la show-urile lui de stand-up se vând ca pâinea caldă. Însă, nu poate să fie pe placul tuturor, iar acum o voce nemulțumită de umorul făcut de acesta s-a ridicat. Adrian Fetecău, fondatorul grupului de umor „Vouă” l-a pus la zid pe Mihai Bobonete și îl critică vehement.

Mihai Bobonete se află de multă vreme în lumina reflectoarelor și este unul dintre cei care au pus bazele scenei de stand-up din România. Însă, „noul val” de comedianți, din care face parte și acesta, nu este prea ușor de digerat de cei cu ștate mai vechi în ale umorului. Recent, fondatorul grupului de umor „Vouă” l-a luat la bani măruți pe Bobonete. Ce a avut de spus despre acesta?

Așa cum spuneam, deși Mihai Bobonete este unul dintre comedianții de top din România, umorul acestuia nu atinge pe toată lumea. Iar din cei care nu pot digera glumele vedetei Pro TV se numără și Adrian Fetecău, fondatorul grupului de umor „Vouă”. Recent, acesta a lansat un atac la adresa lui Mihai Bobonete.

Mai exact, Adrian Fetecău este de părere că umorul promovat de Mihai Bobonete este unul mult prea vulgar și deocheat, iar limbajul folosit de el este unul „nesimțit”. De asemene, acesta a mai punctat că nu este singurul care crede această lucru și a zugrăvit în termeni duri comedianții din ziua de azi.

„Am postat pe canalul de YouTube al Companiei Teatrale Vouă un serial cu povestea trupei noastre, are 14 episoade. În ultimul episod, eu chiar vorbesc despre acea mișcare culturală studențească, despre trupele de atunci, noi, Divertis și Vacanța Mare.

Însă, în acest episod, cu numărul 14, coperta se numește «Revoluția s-a făcut pentru Bobonete», am vorbit și despre noua generație de comici, despre Mihai Bobonete. Găsiți separat și un video de un minut intitulat «Bobonete nesimțitor și rece».

Cu această mică parte din episodul 14, am adunat, în 3-4 zile, în jur 37.000 de vizualizări, și vreo 125 de comentarii, dintre care mulți îmi cam dădeau dreptate. Important este că lumea nu este atât de proastă, pe cât o cred Bobonete și ceilalți mitocani(…) Peste o lună are alt spectacol la Sala Palatului, bravo lui(…) Însă, de data asta, avertizează pe afiș că va folosi un limbaj explicit. E un progres, trebuie să recunoașteți, înseamnă că nu am lătrat în pustiu…”, a declarat Adrian Fetecău, potrivit click.ro.