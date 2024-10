Te prăpădești de râs când apare la TV, dar când iese pe stradă… Uite-l pe Bobiță din Las Fierbinți cum defilează!

Mihai Bobonete nu are nevoie de prea multe prezentări, dar noi ne facem datoria ca de fiecare dată şi o să-i facem o scurtă introducere. Actor de comedie, om de televiziune, soţ, un tată exemplar şi cine ştie ce talente ascunse mai are. Ne-am rezumat la ceea ce ştim, iar în următoarele rânduri vă prezentăm cum am reuşit să-l surprindem într-o după amiază oarecare alături de fiica lui. Nu părăsiţi pagina, chiar dacă nu v-am convins din primele rânduri. CANCAN.RO a pregătit o galerie foto savuroasă cu juratul de la Românii au talent. Cu siguranţă nu-l vedeţi aşa în fiecare zi!

Mihai Bobonete a dezvăluit în repetate rânduri că nu este fan al modei. Nu am fi putut să-l contrazicem, dacă nu aveam dovada clară. Nu mai pierdem timpul şi intrăm direct în subiect.

Bobo din Las fierbinţi defilează mai ceva ca pe catwalk

CANCAN.RO l-a surprins zilele trecute pe actorul din Las Fierbinţi de mână cu fetiţa lui pe care tocmai ce o luase de la şcoală. Maria nu s-a dezlipit nicio secundă de tatăl ei, actorul s-a asigurat că micuţa ajunge în siguranţă acasă, iar apoi a părăsit incinta. Vedeta de la ProTV s-a îndreptat spre ieşirea din complex, acompaniat de un vecin care cel mai probabil era şi fanul lui după modul admirativ în care-l privea.

Pentru câteva secunde am putea spune că Bobo a confundat asfaltul cu un podium de modă. Chiar dacă a spus că nu se pricepe la acest domeniu, imaginile surprinse arată altceva. Îmbrăcat lejer, cu o geacă de piele, blugi şi o bluză neagră, actorul şi-a arătat „talentul”. Defilarea a fost cum a fost, dar ce a urmat apoi, ne-ar putea duce cu gândul la o scenă dintr-un film celebru. De la spate, juratul de la Românii au talent l-ar fi putut înlocui lejer pe Arnold Schwarzenegger în Terminator. Outfitul asemănător, atitudinea, avea şi motocicleta, despre priceperea în actorie nici nu mai are rost să discutăm, îi lipsea doar puşca.

Numai că actorul nostru preferă să joace pe alt gen. Şi o face foarte bine! Drept dovadă stau audienţele record pe care reuşeşte să le înregistreze cu serialul de la ProTV, dar şi numărul impresionant de oameni care merg la spectacolele lui.

