Vedeta care și-a început viața intimă la 11 ani, iar un an mai târziu deja năștea primul copil! Detalii tulburătoare din viața unei cunoscute artiste

O artistă cunoscută la nivel internațional a trăit o dramă greu de descris pe timpul când era minoră. La vârsta de 11 ani, aceasta își începea viața intimă, iar la un an distanță, năștea deja primul copil. Detalii tulburătoare din viața artistei Aretha Franklin.

Aretha Franklin a trecut prin momente greu de descris pe timpul când era o simplă copilă. Viața ei furtunoasă a ajuns în atenția publicului repede, după ce s-au aflat detalii tulburătoare din intimitate. Ascultată de milioane de persoane, Aretha Franklin ascundea secrete greu de digerat pentru mulți dintre fani. La vârsta de 11 ani, aceasta și-a început viața intimă, iar un an mai târziu, când împlinise 12 ani, devea mămică pentru prima oară. La doi ani distanță, la vârsta de 14 ani, Aretha năștea cel de-al doilea băiețel. În cartea sa, ”Respect: The Life of Aretha Franklin”, autorul David Ritz nota faptul că nu s-a aflat niciodată cine este tatăl celui de-al doilea copil, mulți zicând că exista posibilitatea să fie chiar tatăl ei – având în vedere reputația pe care o avea. Bărbatul organiza orgii sexuale.

Tatăl ei, Clarence ”C.L.” Lewis, a fost cel care a „împins-o” pe artistă să își înceapă viața intimă de la o vârstă fragedă. Bărbatul era un predicator de evanghelie „promiscuu”, găzduind orgii la biserica sa, scrie okmagazine.ro.

La vârsta de 12 ani, artista Aretha Franklin devenea mămică pentru prima oară. După ce a adus pe lume primul băiețel, aceasta s-a întors la școală, pentru a-și continua studiile. Profesorii mărturiseau că este o elevă bună, o fată inteligentă.

Aretha Franklin se refugiase în alcool. A născut, în total, de patru ori

După ce a născut cel de-al doilea copil, pe Edward, la vârsta de 14 ani, artista l-a cunoscut pe Sam Cooke. Apoi, în adolescență, a abandonat studiile și a picat în brațele unui proxenet, Ted White. La vârsta de 19 ani, cei doi se căsătoreau, fiind și perioada când gusta din succes. Apoi, l-a născut pe cel de-al treilea fiu, Ted White Jr. După aceea, cântăreața și-a găsit refugiul în alcool. În 1967 a avut parte de un alt moment greu din viața ei. Și-a rupt mâna când ieșea de pe scenă.

Nu mulți știu faptul că artista a fost și victima violenței domestice. Mereu a ascuns acest lucru, pentru ca oamenii să nu știe drama prin care trece.

Apoi, în 1969, artista era gravidă pentru a patra oară. În 1970, luna martie, năștea cel de-al patrulea băiețel, făcut cu managerul Ken Cunningham. Șapte ani mai târziu, a avut o relație cu actorul Glynn Turman, iar în 1978 se căsătoreau.

”Am făcut parte din acea generaţie de tinere cântăreţe care şi-au timpul pe care ar fi trebuit să îl dedice copiilor pentru a-şi urma cariera. Am făcut-o cu bună ştiinţă”, spunea ea.

În anul 2017, s-a retras de pe scena muzicală. La vârsta de 76 de ani, aceasta a murit, după ce s-a confruntat cu o boală nemiloasă: cancerul pancreatic. La momentul respectiv, deținea o avere de 80 de milioane de dolari. Cei patru copii nu au primit nimic după moartea ei și nici nu și-a făcut testamentul.

Sursă foto: captură video Youtube