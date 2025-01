Vedeta copilăriei noastre din filmul „Dennis, pericol public” a murit! Doliu în industria cinematografică

Durere fără margini în Marea Britanie! O actriță celebră s-a stins din viață, vestea tristă fiind făcută de familia ei. Joan Plowright a jucat în numeroase producții de succes, fiind căsătorită cu Laurence Olivier. Avea 95 de ani și ultima suflare și-a dat-o în ziua de 16 ianuarie. Mesajul trist al rudelor a făcut înconjurul internetului!

Este doliu fără margini în industria cinematografică din Marea Britanie. Actrița Joan Plowright s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, lăsând multă durere în sufletele celor apropiați, dar și ale fanilor. Vestea cea tristă a fost făcută de familia ei, care a anunțat că regretata actriță a murit în cursul zilei de 16 ianuarie. A fost căsătorită cu Laurence Olivier, un cunoscut actor și regizor.

„Cu mare tristețe, familia doamnei Joan Plowright, doamna Olivier, vă informează că ea a murit liniștită pe 16 ianuarie 2025, înconjurată de familie la Denville Hall, la vârsta de 95 de ani. S-a bucurat de o carieră lungă și ilustră în teatru, film și TV timp de șapte decenii până când pierderea vederii a obligat-o să se pensioneze. Şi-a preţuit ultimii 10 ani în Sussex cu vizite constante din partea prietenilor şi a familiei, pline de multe râsete şi amintiri plăcute. Familia îi este profund recunoscătoare lui Jean Wilson şi tuturor celor implicaţi în îngrijirea ei personală de-a lungul multor ani”, a transmis familia actriței, conform BBC.

Joan Plowright, o carieră de succes în cinematografie

Cariera actriței a început în anul 1948, atunci când a debutat pe scenă. Joan Plowright a urcat pe scenă pentru prima dată la Croydon în spectacolul If Four Walls Told. Apoi, ea a luat parte la un alt proiect și s-a alăturat companiei de teatru Old Vic, unde l-a întâlnit pe actorul Roger Gage, cu care s-a căsătorit mai târziu.

Nu a reușit să ia rolul Biancăi în piesa Othello regizată de Orson Welles, însă regizorul i-a oferit rolul lui Pip, băiatul de cabină, în producția londoneză Moby Dick din 1955. A fost nominalizată la Oscar pentru filmul Enchanted April (1991), fiind foarte apreciată și pentru rolurile ei în primele spectacole ale English Stage Company la Royal Court.

A urcat pe scena Teatrului Național, când instituția era condusă de celebrul Laurence Olivier. Acesta i-a devenit soț, cei doi căsătorindu-se în anul 1961. Au colaborat în piesa The Entertainer de John Osborne. Alte roluri remarcabile interpretate de regretata actriță au fost: Portia în The Merchant of Venice alături de Shylock-ul lui Olivier, Masha în Three Sisters, Sonya în Uncle Vanya și eroina titulară din Saint Joan de Bernard Shaw.

În 1960, a câștigat un premiu Tony pentru rolul principal din A Taste of Honey pe Broadway, iar în 1978 a obținut o nominalizare la premiile BAFTA pentru performanța din Equus, alături de Richard Burton. Românii o știau pentru rolul din filmul celebrul „Dennis, pericol public” sau din „101 Dalmațieni”.