Vedeta de la Hollywood are probleme cu fanii! Aceștia nu pot accepta cum arată la 45 de ani

Fanii actriței americane Jennifer Love Hewitt, cunoscută pentru filmele „I Know What You Did Last Summer” și serialul „Ghost Whisperer”, nu vor să accepte cât de mult a schimbat-o vârsta din punct de vedere fizic pe cea etichetată nu demult sex simbol la Hollywood.

Faima lui Jennifer Love Hewitt a explodat în anii 90, atunci când fanii rezonau cu rolurile pe care le interpreta pe marele ecran. Până în 2008, a fost o prezență nelipsită din industria filmului american. În paralel, cariera ei în televiziune lua amploare, mai ales pentru rolul Melindei Gordon în serialul „Ghost Whisperer”.

O mamă cu trei copiii ajunsă la 45 de ani, actrița a mărturisit recent că fanii judecă după aparențe și mulți sunt dezamăgiți de cum a evoluat în toți acești ani. Deși maturizarea era inevitabilă, criticii o vor să fie ca acum 20 de ani.

„Fanii vor să fiu la fel ca în perioada de glorie a carierei mele, pentru că se identifică cu rolurile pe care le-am interpretat atunci. Dacă ar fi după ei, nu ar fi trebuit să cresc niciodată. Îmi accept vârsta și sunt împăcată cu tot ce am realizat până în acest punct. Cred că fiecare etapă a vieții este frumoasă în felul ei”, a declarat Hewitt, potrivit Yahoo.

Comentariile din Social Media au dărâmat-o emoțional pe Hewitt

Se spune că ce nu știi nu te afectează, însă când ești persoană publică, viața îți este invadată, mai ales în mediul online. Actrița postează și își moderează singură conținutul pe Instagram, unde a avut surpriza neplăcută să dea peste mai multe comentarii răutăcioase la adresa sa.

„Nu de puține ori m-am confruntat cu trolii de pe rețelele sociale. Cel mai dureros este că atunci când le răspunzi cu aceeași monedă, oamenii te judecă în consecință, deși tu ești cel abuzat în situația respectivă. Am reușit să trec peste răutățile de pe internet și nu le-am lăsat să mă definească cum arăt sau cum gândesc”, a transmis actrița.

Jennifer Love Hewitt și-a început cariera la numai 10 ani, în showuri televizate pentru copii, iar apoi ascensiunea sa către Hollywood a continuat.

