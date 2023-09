Vedeta de la Chefi la Cuțite, prinsă de cutremurul devastator din Maroc. „Am scăpat doar cu zgârieturi”

Vineri seară, pe 9 septembrie, o fostă concurentă de la Chefi la cuțite a avut ghinionul de a se afla în Maroc. Vedeta din sezonul 7, pe care a văzut-o întreaga țară la Antena 1, și-a spus durerea pe rețelele de socializare.

Cutremurul din Maroc a avut o magnitudine de 6,8 și a cauzat moartea a peste 2.1000 de oameni. Mai bine de 2.400 de turiști și localnici au fost răniți. Mulți au rămas fără adăpost și majoritatea celor care au văzut seismul s-au speriat teribil. Pentru a vedea imagini de la fața locului, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Fosta concurentă Chefi la cuțite, la cutremurul din Maroc

Irina Onescu le-a povestit celor mai bine de 35.000 de urmăritori că a trecut printr-o experiență de coșmar. Dorea să-și facă vacanța de vis în Marrakech, Maroc. Abia aterizase, cu o zi înainte, la destinația de vis, dar a prins cutremurul acolo. Spre norocul său, a scăpat teafără, cu doar câteva zgârieturi, dar vacanța sa este ruinată.

„Una caldă, una rece… culori și drame…

Ieri, pe vremea asta, aterizam în Marrakech, fără să am habar că după doar două ore voi alerga printre dărâmături, pe străzile înguste din Souk Laksour.

Nu vă pot descrie în cuvinte ce am trăit în timpul cutremurului, însă sunt recunoscătoare că am scăpat doar cu niște zgârieturi.

Și dacă azi noapte piețele și parcurile erau pline de localnici și turiști panicați, astăzi în Marrakech părea că cei mai mulți uitaseră deja, iar în timp ce unii adunau bucată cu bucată ceramica și sticlăria spartă, alții întindeau la mezat marfa colorată, ca și cum nimic nu se întâmplase.

Life goes on…”, a spus fosta concurentă din echipa lui Sorin Bontea.

Cu ce se ocupă Irina Onescu acum, în 2023

La cei 38 de ani ai săi, Irina Onescu se poate lăuda cu faptul că a fost primăriță a localității Petriș din județul Arad și acum este Consilier Județean. Pasiunea pentru gătit a rămas undeva departe de experiența de la Antena 1.

„Curajul este cel mai imporant lucru în acest domeniu, pentru că mai departe totul este o provocare. Este o provocare să fii femeie în lumea asta, fapt pentru care este o adevărată provocare și să fii femeie într-o funcție de conducere și într-o lume a bărbaților. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung primar, nici când am candidat. Am candidat cu gândul de a-i alerga pe contracandidații mei, însă întâmplarea a făcut că eu să câștig acel mandat, restul e istorie”, a spus Irina Onescu la Antena Stars.

