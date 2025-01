Vedeta din imagine a crescut și a ajuns la Power Couple! Recunoști cine e tânărul din poze?

Lumea mondenă este mereu plină de surprize, iar uneori cele mai mari vin din trecutul vedetelor. Recent, câteva imagini apărute în mediul online i-au intrigat pe fani. Acestea prezintă un tânăr licean, cu zâmbetul larg. De atunci, viața l-a dus departe, iar acum a ajuns la Power Couple. Îl recunoști?

Un clip cu un tânăr licean, care este cât se poate de mândru că a câștigat titlul de Mister la Balul Bobocilor, a devenit viral pe TikTok. Multora, băiatul cu zâmbetul larg din imagini le-a părut cunoscut și asta pentru că este unul dintre cei mai populari influenceri și recent a participat în cadrul emisiunii Power Couple.

Ei bine, tânărul din imaginile de mai sus este nimeni altul decât Theo Zeciu, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din mediul online. Din câte se vede din clipul devenit viral, acesta era carismatic și destul de prieten cu camerele de filmat încă de mic.

De asemenea, tot de atunci, acestuia i-a plăcut să fie în centrul atenției, așa că a muncit și a reușit să își facă un renume în mediul online. În prezent, Theo Zeciu se bucură de o mulțime de fani, iar aceștia abia așteaptă să îl vadă în nou sezon din Power Couple. Alături de Cesima, iubita sa, influencerul a participat la show-ul de la Antena 1, unde și-au pus relația la încercare.

Theo Zeciu(26 ani) și Cesima (23 ani) sunt cel mai tânără cuplu din cadrul emisiunii Power Couple. Cei doi au intrat încrezători în competiție, și-au testat relația și au avut parte de multă adrenalină în timpul probelor. Acum, la fel ca fanii lor, acești așteaptă nerăbdători să se vadă pe micile ecrane și spun că experiența din Malta i-a ajutat și a făcut legătura dintre ei și mai puternică.

„Încă de când am plecat de acolo abia așteptam să ne vedem pe ecran. Știi cum este, din exterior se văd altfel lucrurile, și suntem foarte curioși să vedem. O să vină sentimentele și emoțiile înapoi pentru că trăim din nou experiența.

Ne-am întors cunoscându-ne mai bine, am trecut prin anumite situații prin care nu am mai trecut înainte. Oamenii vor trăi fiecare emoție cu noi, am fost vulnerabili în fața camerei în adevăratul sens al cuvântului și acum suntem mai bine decât eram înainte să plecăm”, ne-a declarat Theo Zeciu.