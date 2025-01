Vedeta din România care speră să se îndrăgostească în 2025. „Anul 2024 putea să fie și mai bun”

Anul 2024 nu a fost unul spectaculos pentru Claudia Ghițulescu, însă artista privește cu speranță spre 2025. Cântăreața, cunoscută pentru sinceritatea și energia sa pozitivă, a vorbit deschis despre regretele și dorințele sale pentru anul nou. Una dintre cele mai mari speranțe ale vedetei este să își găsească jumătatea și să trăiască o poveste de dragoste așa cum și-a dorit dintotdeauna.

Claudia Ghițulescu și-a pus deja dorințele pentru 2025, iar sănătatea este pe primul loc în lista ei de priorități. Vedeta recunoaște că își dorește un an mai liniștit, cu realizări atât pe plan profesional, cât și personal. Mai mult, în 2025, aceasta plănuiește să se axeze pe sectorul amoros.

Claudia Ghițulescu speră să se îndrăgostească în 2025

Așa cum spuneam, Claudia Ghițulescu a lăsat în urmă un an nu tocmai strălucit și privește cu încredere spre ce îi va aduce 2025. La început de an, vedeta și-a aliniat dorințele, iar pe lângă cele clasice, în acest an ea își dorește să aibă parte de ceva mai multă iubire în viața ei.

Pe lângă planurile de carieră, Claudia Ghițulescu nu ezită să recunoască faptul că unul dintre cele mai mari visuri ale sale pentru 2025 este să se îndrăgostească. După un an în care s-a concentrat pe alte aspecte ale vieții, cântăreața își dorește să întâlnească o persoană specială alături de care să construiască o relație.

„Anul 2024 putea să fie și mai bun. Nu am avut momente grele sau dificile, dar știam că pot mai mult. Doar profesional vorbind. Au fost atâtea probleme în politică încât ne-au afectat și pe noi. Pentru anul acesta îmi doresc tare mult să fiu sănătoasă, că am văzut cât este de important și să fie toată familia sănătoasă și să înregistrez un album. Îmi doresc de foarte mult timp să fac asta, dar nu am apucat. Pe plan personal, îmi doresc ca în 2025 să mă îndrăgostesc”, a declarat Claudia Ghițulescu, potrivit WOWbiz.ro.

Claudia Ghițulescu intră în 2025 cu optimism și energie, iar fanii sunt curioși să vadă dacă anul acesta îi va aduce împlinirea visurilor pe care le-a mărturisit și dacă în curând la brațul ei va apărea un domn bine.

