Multe vedete internaționale s-au confruntat cu probleme de sănătate, având diabet. Au reușit să țină boala sub control și să-și vadă liniștiți de viață și carieră.

Diabetul este o afecțiune care afectează în jur de 9,3 % din populația lumii, relatează mejorconsalud.as.com. Și unele staruri internaționale s-au confruntat cu această boală. Acestea au vorbit despre impactul pe care afecțiunea l-a avut asupra carierei lor și asupra calității vieții.

Iată, mai jos, care sunt vedetele care au suferit de diabet:

Salma Hayek a fost diagnosticată cu diabet gestațional în anul 2007, în timp ce era însărcinată cu fiica sa, Valentina. Diabetul diagnosticat pentru prima dată în timpul sarcinii (în al 2-lea sau al 3-lea trimestru) se numește diabet zaharat gestațional și apare atunci când organismul femeii gravide nu poate produce sau utiliza eficient insulina, hormonul responsabil de reglarea nivelului glucozei din sânge. Această afecțiune poate afecta creșterea normală a bebelușului și poate crește riscurile la naștere. Din fericire, actrița a reușit să ducă sarcina până la capăt, fără complicații, după ce a făcut schimbări stricte în alimentația sa.

Nick Jonas a fost diagnosticat cu diabet de tip 1 la doar 13 ani. Cântărețuil a explicat că unele simptome pe care le avea i-au dat de gândit că ceva nu este în regulă. ”Slăbisem 11 kilograme în două săptămâni. Mi-era tot timpul sete. Mergeam foarte des la baie și eram și foarte nervos. Bănuiam că ceva nu este în regulă, dar nu știam ce”, a declarat artistul. În prezent, Nick Jonas este fondator al Beyond Type 1, o organizație non-profit dedicată educării și consilierii celor care suferă de această afecțiune.

Halle Berry, diagnosticată cu diabet la 20 de ani

Halle Berry avea 20 de ani când a fost diagnosticată cu diabet de tip 1. Diabetul de tip 1 este o tulburare autoimună, în care sistemul imunitar atacă si distruge celulele din pancreas care produc insulina. Această boală i-a cauzat numeroase pobleme, astfel că actrița a adoptat de peste trei decenii o dietă keto care o ajută să țină boala sub control.

În urmă cu câțiva ani, starul Tom Hanks a dezvăluit că suferă de diabet de tip 2. Diabetul zaharat de tip 2 este o afecțiune metabolică caracterizată de un nivel ridicat al glicemiei în contextul unei rezistențe la insulină și unei deficiențe relative de insulină.De asemenea, pentru a ține boala sub control, actorul a adoptat un stil de viață cât mai sănătgos și o dietă pe măsură.

Alexander Zverev are diabet de la 3 ani

Cineastul american George Lucas, cunoscut pentru ”Star Wars” și ”Indiana Jones”, avea doar 23 de ani când a fost diagnosticat cu diabet de tip 2. Din acest motiv a fost și fost scutit de serviciul militar în timpul războiului din Vietnam. se pare că acesta ar fi moștenit boala de la bunicul său patern. Astăzi, cineastul este un exemplu pentru milioane de pacienți cu diabet din întreaga lume prin faptul că a știut să își țină afecțiunea sub control peste 50 de ani.

Sharon Stone suferă de diabet de tip 1. Aceasta a explicat că nu are niciun secret pentru a-și ține boala sub control, ci doar are grijă să mănânce bine, să facă sport, să doarmă suficient și… să fie fericită.

Alexander Zverev, care s-a impus ca unul dintre cei mai faimoși jucători de tenis din lume, are diabet de tip 1. Deși a primit diagnosticul de la vârsta de trei ani, abia acum câțiva ani a făcut public faptul că are această afecțiune. Sportivul trebuie să-și injecteze constant insulină pentru a-și menține sub control nivelul glicemiei. În plus, urmează un plan alimentar strict care se adaptează stării sale și nevoilor sale sportive. Prin fundația lui Zverev sprijină copiii și tinerii afectați de această formă de diabet, furnizându-le insulină și alte medicamente.

FOTO: Profimedia; Hepta; Instagram