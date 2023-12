Cum a aflat Dragoș Bucur că are diabet. Prezentatorul de la Pro TV s-a lovit de momente de cumpănă: „E o boală foarte parșivă”

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune de la noi. Se ocupă de proiectul „Visuri la cheie” de la Pro TV și împreună cu echipa de producție a emisiunii, el aduce zâmbetul pe buzele multora. Are o căsnicie solidă cu Dana Nălbaru, fosta artistă de la Hi-Q, și împreună au trei copii. Viața moderatorului TV n-a fost întotdeauna roz. În urmă cu 20 de ani, el a primit o veste cruntă. A fost diagnosticat cu diabet, iar de atunci duce o luptă continuă cu boala.

Dragoș Bucur suferă de diabet de 20 de ani. Soțul Danei Nălbaru este insulino-dependent, iar de când medicii i-au pus diagnosticul, acesta a recurs la multe schimbări în viața lui. Prezentatorul de la Pro TV a abordat un stil de viață sănătos și a început să facă totul ca la carte, pentru a-i merge bine. S-a obișnuit destul de greu cu boala, însă a tratat-o ca pe o „salvare”.

CITEȘTE ȘI: PANICA PRIN CARE CUPLUL DANA NĂLBARU ȘI DRAGOȘ BUCUR DIN CAUZA UNUIA DINTRE COPII: „PROBLEMA ERA MAI MULT DECÂT GRAVĂ”

„Aveam 22 de ani. Eram în campania de promovare a filmului Furia, a lui Radu Munteanu, și am plecat cu el, cu Vasluianu, cu Dorina Chiriac în turneul ăsta prin țară. Îmi aminteam că eu dormeam în mașină, ajungem în locațiile respective, mergeam la premieră, după care la restaurant. Beam, mâncam și mă culcam. Poliurie, polifagie, polidipsie. Adică faci pipi des, mănânci mult, îți e sete în permanență. Sunt aceste trei simptome clasice. Slăbisem cred că vreo 15 – 20 de kilograme și la un moment dat te duci la doctor”, a dezvăluit Dragoș Bucur, în podcastului „Acasă la Măruță” .

CITEȘTE ȘI: DANA NĂLBARU ANGAJEAZĂ. CE OFERTE ARE SOȚIA LUI DRAGOȘ BUCUR PENTRU CEI CARE VOR SĂ LUCREZE LA BRUTĂRIA ARTIZANALĂ DIN OTOPENI

Slăbise foarte mult, așa că a început să-și pună un semn de întrebare. A mers la medic, unde nu a primit un diagnostic tocmai favorabil. Moderatorul a aflat că are diabet, iar de acolo a început o adevărată luptă.

Cu timpul, Dragoș Bucur a învățat să trăiască echilibrat și să aibă un stil de viață sănătos. S-a ocupat îndeaproape de bunăstarea lui și s-a axat pe boală. A început să facă sport și face drumeții la munte.

„Cel mai greu îți este până te obișnuiești cu ideea. Nu vreau să minimizez boala, e o boală foarte parșivă, pentru că dacă nu ai grijă, în zece ani ai corpul praf.

În cazul meu, faptul că am diabet a însemnat un fel de salvare. Am fost nevoit să fiu atent ce mănânc, să fac mai mult sport, să mă odihnesc și să îmi aleg mai atent proiectele. Am fost o perioadă vegetarian, dar nu datorită diabetului. Acum sunt omnivor, dar nu e vorba de asta, important e ceea ce mănânci.

De exemplu, mâncarea de la fast-food are un efect mult mai nociv decât crede lumea. Toată lumea știe asta, dar până nu citești și până nu înțelegi ce efect are asupra corpului, nu-ți dai seama. Zici că e un slogan pe care îl tot auzi repetându-se.

Iar acum eu nu mă erijez într-un nutriționist. Sunt lucruri de bun simț pe care le găsești în orice carte de nutriție. Uită-te la bunicii noștri, uită-te la părinții noștri, uită-te la oamenii care au cât de cât studii de specialitate: mâncare neprocesată, mâncare crescută în condiții cât mai apropiate de natură, echilibru.

Fac sport ca lumea de doi ani și jumătate. Ca lumea înseamnă că am un prieten care mă ajută, este un sportiv foarte cunoscut, este Andrei Leuștean. Un om foarte mișto, un sportiv foarte bun. Lucrez de două-trei ori pe săptămână. Facem de toate, și palmare, și cardio, și programe de-astea. Mă recompensez și eu, pentru că a început să vină pe munte cu mine. De vreo trei ani merge pe munte des. În perioadele în care am timp merg și de două-trei ori pe lună”, a povestit prezentatorul de la „Visuri la cheie”.