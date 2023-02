Vedetele din România care au făcut închisoare. Cătălin Botezatu, Tudor Sișu sau Brigitte Pastramă se numără printre cei care au ajuns în arest

Viața vedetelor pare perfectă, însă nu este! Chiar dacă apar mereu zâmbitoare în lumina reflectoarelor, în realitate, unele ascund mari drame. Au trecut prin cumpene grele, momente delicate, ba chiar au făcut și închisoare.

Cristina Țopescu a făcut închisoare pentru mama sa

Regretata Cristina Țopescu spunea că a făcut închisoare 3 luni de dragul mamei sale. Jurnalista a fost arestată după ce a încercat să treacă granița în mod fraudulos pentru a-și vedea mama care locuia în Germania și care la vremea aceea, era suspectă de cancer.

„Am apelat la nişte călăuze şi am încercat să trec graniţa în mod fraudulos. După un drum infernal de patru ore, noaptea, cu mers târâş şi trecut prin apă, am fost prinşi pe fâşie – ne turnase cineva şi ei ne aşteptau. Apoi am făcut închisoare trei luni şi cinci zile, până în decembrie ’89.

Am fost plimbată prin patru închisori, am purtat zeghe, am fost făcută trădătoare de ţară şi trebuia să se demonstreze la ancheta Securităţii că am fost educată în spiritul acesta de tatăl meu. În afară de bătaie şi viol, am avut parte de condiţiile de detenţie ale unui infractor (interogatorii, păduchi, insulte şi umilinţe), care însă mi-au confirmat că pot fi un om puternic”, a declarat Cristina Țopescu în urmă cu ani buni.

Cătălin Botezatu a făcut 10 luni de închisoare în Italia

Nu sunt mulți cei care știu că celebrul designer vestimentar Cătălin Botezatu a stat în arest 10 luni, în 1996 la Cremona, în Italia. Creatorul de modă a fost încarcerat într-o închisoare de maximă securitate, după ce a fost acuzat de bancrută frauduloasă.

După câteva luni de detenție în Peninsulă, criticul vestimentar a fost extrădat și plasat în Penitenciarul Rahova. Ulterior a fost eliberat pe data de 14 martie în 1997 și a rămas atât de marcat de această experiență încât ajunsese să se gândească la sinucidere.

„Am fost în mijlocul unui conflict, al unei mafii politice şi financiare ale acelei perioade. Am fost victime, dacă stăm să ne gândim, dar nu aş vrea să mă victimizez. Am luat un credit pentru că am fost puşi în imposibilitatea de a plăti salariile.

Aveam foarte multe ferme, aveam foarte mulţi salariaţi şi pentru că toate conturile firmei noastre pe vremea aceea au fost blocate în mod intenţionat, tocmai pentru a ne determina să cotizăm mai mult, a trebuit să luăm bani de undeva.

Am făcut un credit pe care l-am garantat cred că de zece ori mai mult decât valora el. L-am luat şi l-am dat asociatului meu pentru a plăti acele datorii”, a povestit Cătălin Botezatu într-o emisiune Tv.

Brigitte Pastramă a sechestrat și bătut doi bărbați

Fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut și ea pușcărie. Brigitte Pastramă a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că într-o noapte a anului 2003 a sechestrat și a bătut cu sticle de plastic pline cu apă, doi bărbați, într-un club din Timișoara, pe motiv că îi datorau 5.000 de euro acesteia. Bruneta a fugit atunci de polițiști, însă s-a predat după câteva zile.

Tudor Șișu și Gigi Becali, pe lista celebrităților care au făcut închisoare

Șișu, fostul membru al trupei La Familia, a fost acuzat de trafic de droguri de mare risc, dar și de consum. Cântărețul a petrecut 6 ani în spatele gratiilor și s-a luptat ani la rând cu acest viciu.

Să nu uităm de Gigi Becali. Latifundiarul a fost arestat în anul 2009 după ce a fost acuzat că a dat ordin ca indivizii care furaseră o mașină să fie sechestrați și bătuți. Înainte să expire mandatul de arestare de 29 de zile, acesta a fost eliberat sub control judiciar, însă nu a avut voie să părăsească Capitala și nici județul Ilfov. Gigi Becali a petrecut, în cele din urmă, 1 an și 10 luni în arest.