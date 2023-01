Cum și unde a cunoscut-o Puya pe Melinda Gărdescu: „Mi-a tras țeapă cu banii!” Povestea celui mai sudat cuplu de la America Express

Puya și Melinda sunt împreună de mai mulți ani, însă foarte puțini sunt cei ce care știu cum s-au cunoscut cei doi și cum au decurs lucrurile la începutul relației lor. Artistul a povestit momentul în care a întâlnit-o pe aleasa inimii lui, iar fanii au rămas impresionați de povestea lor.

Puya și Melinda și-au unit destinele în 2011

Puya și Melinda se numără printre cele 9 echipe care au acceptat provocarea de a participa la unul dintre cele mai îndrăgite show-uri Tv. Cei doi trăiesc aventura vieții lor în America, acolo unde Puya nu putea pleca fără partenera lui.

Melinda este femeia care a reușit să-l cucerească pe cântăreț prin felul ei carismatic și totodată cea care l-a făcut să simtă că merită să facă tot ce îi stă în putere pentru a o cuceri. S-au căsătorit în 2011, după o relație de 5 ani, iar împreună au două fiice minunate. Evenimentul s-a desfășurat discret și a fost cel mai frumos moment din viața cântărețului, conform mărturisirilor lui.

Puya și-a cunoscut soția la un concert

Concurentul de la America Express a povestit că el și Melinda s-au văzut prima dată la un concert, acolo unde s-au împrietenit și de atunci a început totul. El a mai dezvăluit că o plăcea foarte mult, motiv pentru care începuse să-și organizeze concertele doar în locurile în care se afla și ea.

„Nu era fana mea. Eu am cântat la balul unde ea a prezentat. Și mi-a tras și țeapă cu banii! Ăia aveau sala plină și mie îmi ziceau că n-au bani. Și așa ne-am împrietenit. Am ținut legătura, am vorbit..

După a început să îmi placă jocul ăsta și îmi tot puneam concerte în zona unde era ea. Sunam la cluburile din Cluj unde era ea. La un moment dat am cântat și într-un grajd!

Și uite așa am reușit să acopăr fiecare sătuc din zona Clujului. (…) Când am cerut-o de soție copilul avea deja doi ani. Am fost rapizi. Până acum văd că m-a suportat”, a declarat Puya, potrivit Click.ro.

Cântărețul a depus multe eforturi pentru a-i cuceri inima Melindei

Puya a depus multe eforturi pentru că își dorea ceva serios cu Melinda, iar în cele din urmă visul i s-a îndeplinit. În prezent cei doi formează o familie extrem de unită.

„Primul copil nu prea l-am văzut. Aveam foarte multe spectacole, chiar și 4 într-o zi. Bine, nu mă plâng, că nu cred că o să mai am așa prea curând”, a mai zis Puya, conform sursei citate.