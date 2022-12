Vedetele din România care și-au pierdut fecioria devreme. Câți ani aveau Mihaela Rădulescu, Andreea Mantea și Bianca Drăgușanu

Vedetele din România nu au uitat cum a fost prima lor noapte de amor! Prima partidă le-a rămas întipărită în memorie, chiar dacă nu totul a decurs așa cum se așteptau sau poate și-au dat seama că s-a întâmplat cu persoana nepotrivită. Cert este că multe dintre ele au rememorat cu zâmbetul pe buze sau cu nostalgie momentul în care și-au pierdut virginitatea.

Mihaela Rădulescu a fost cea care a luat inițiativa în prima partidă de amor

Bărbații din showbiz-ul românesc sunt mai degajați când vine vorba despre prima lor noapte de amor și mult mai deschiși să ofere detalii picante, în timp ce pentru femei s-a dovedit a fi mai important contextual în care s-a desfășurat evenimentul amoros. De exemplu, Mihaela Rădulescu avea doar 17 ani când și-a început viața sexuală. Partenerul ei de pe acea vreme era cam…lipsit de curaj, așa că vedeta a luat inițiativa.

„Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate și aproape că eu l-am provocat. Iubitul meu mă tot săruta, mă tot amețea, dar era prea timid pentru planurile mele. Am preluat conducerea, urmărindu-mi instinctul, căci experiența nu exista, eram mult mai liberă ca el, care era oarecum îngrozit de ideea dezvirginării”, a mărturisit Mihaela Rădulescu pentru Click.ro

Cum și-a pierdut Andreea Mantea virginitatea

De-a lungul timpului, oamenii au fost curioși să afle detalii despre cum și-a pierdut Andreea Mantea virginitatea. Deși i-a fost tare greu să dea astfel de informații, vedeta a declarat în urmă cu ceva timp că și-a pierdut virginitatea la o vârstă foarte fragedă. Prima ei relație a fost una copilărească și tot atunci s-ar fi întâmplat și… momentul intim!

„O, da! Știi că prima dragoste nu se uită niciodată. Se uită în sensul că nu mai sunt aceleași sentimente, dar nu uiți așa cum a fost. A fost copilăresc, a fost copilăresc și transpiram așa, îmi transpirau palmele când îl vedeam, mă tot uitam și încercam să nu mă vadă că mă uit tot timpul la el, ca atunci când ești copil”, a mărturisit ea în urmă cu ceva timp, pentru Viva.

Bianca Drăgușanu nu a avut parte de o noapte „ca în filme”

Pentru Bianca Drăgușanu lucrurile nu au fost mereu roz. Se pare că fosta asistentă Tv nu a avut parte de o primă experiență sexuală ca în povești. Aceasta a dezvăluit că avea 17 ani când a făcut amor prima dată, însă partenerul ei de-a atunci s-a comportat ca un „dobitoc”, după spusele ei.

„Mi-am început viața sexuală înainte de „Din Dragoste”. Atunci aveam 17 ani. A fost o experiență tristă, ăla era un dobitoc”, povestea Bianca Drăgușanu pentru Tabu.ro

Andreea Esca, declarații uimitoare despre prima noapte de dragoste

Cu siguranță sunteți curioși să aflați și despre prima noapte de dragoste a Andreei Esca. Foarte atentă la informațiile despre viața ei personală, știrista a surprins pe toată lumea când a dezvăluit cum și-a pierdut fecioria.

„Cred într-adevăr că prima dată trebuie să facem dragoste cu cineva despre care gândim că este alesul pentru totdeauna.

Atât de mult să îl iubim. Eu, de exemplu, aveam obsesia asta cu «Merită»? Îmi amintesc că eram îndrăgostită în adolescență de un bărbat care mi-a spus într-o zi, nu după mult timp de când ieșeam împreună, că nu se poate să mai fim prieteni dacă nu mă culc cu el…

Cu toate că eram topită după el, am considerat că nu merită să fie primul, doar pentru că mi s-a parut anormal să nu mă poată iubi fără actul sexual. «Primul» a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic și nu am regretat niciodată decizia”, a dezvăluit jurnalista în cartea „Ce am făcut când am tăcut”

Dorian Popa și-a început viața sexuală de la o vârstă fragedă

Și pentru că tot vorbeam despre reprezentanții sexului masculin, Dorian Popa se pare că s-a cam grăbit cu prima noapte de dragoste. Artistul a mărturisit că și-a pierdut virginitatea când avea numai 13 ani și că totul s-a întâmplat cu o parteneră de aceeași vârstă.

„Băi, eram foarte mic. Nu știu dacă e OK să zic. Mă rog, aveam 13 ani și ea avea tot atât”,a declarat Dorian Popa într-un interviu.

Tavi Colen și-a pierdut fecioria cu o femeie mult mai în vârstă decât el

Tavi Colen, fostul coleg de trupă al lui Alin Oprea a cunoscut tainele amorului pe vremea când încă era foarte tânăr. La 14 ani, acesta își petrecea deja prima noapte de dragoste cu o vecină mai mare cu 9 ani decât el.

„Ești încă mic, dar o să crești mare”, a fost verdictul partenerei experimentate ale cântărețului.

Cătălin Crișan a întreținut relații intime cu o femeie căsătorită

Nici Cătălin Crișan nu și-a ales o parteneră cu puțină experiență. Acesta avea doar 15 ani când a învățat primele lucruri de la o femeie în vârstă de 34 de ani care era căsătorită. Evenimentul amoros a avut loc pe litoral, când artistul era în vacanță cu părinții, iar curajul a venit după un pahar cu vodcă.

Primul bărbat din viața Deei Maxer a fost chiar soțul ei, Dinu Maxer

Revenim la protagonistele a căror noapte de dragoste nu a fost chiar roz atunci când și-au pierdut fecioria. Deea Maxer spune că avea 15 ani când s-a iubit prima dată cu Dinu Maxer. Pe vremea aceea, el era deja un bărbat celebru și cu ceva experiență în materie de femei. În plus, acesta o lansase în lumea showbiz-ului pe Nicoleta Luciu, cea după care au suferit mulți bărbați de-a lungul timpului.

„A fost primul meu iubit. Am ținut ochii închiși. I-am avut ca model pe părinții mei. Și tatăl meu a fost primul bărbat din viața mamei.”, a povestit bruneta despre prima ei experiență sexuală.

Rocsana Marcu și-a pierdut virginitatea la 15 ani

Rocsana Marcu era doar o adolescentă când și-ar pierdut virginitatea. Fostul „iepuraș Playboy” avea doar 15 ani atunci, însă își amintește cu drag fiecare detaliu din noaptea în care s-a derulat prima ei experiență sexuală. Iubitul ei de atunci era cu 8 ani mai mare și se pare că s-a priceput să facă din acel moment o amintire plăcută pentru vedetă.

„Mama natură” și-a pierdut virginitatea la 17 ani

Roxana Ionescu a avut prima relație cu Laurențiu, bărbatul care ulterior i-a devenit soț. Cu el a făcut „Mama natură” dragoste pentru prima oară, iar atunci era o simplă puștoaică de 17 ani. Cei doi au divorțat în 2012, după 6 ani de căsnicie. Se pare că soțul ei n-a vrut să stea departe de tentații și a înșelat-o cu sora nașei lor de cununie.

„Ne cunoșteam de când aveam 14 ani. Ulterior, am devenit și iubiți. Prima oară am făcut dragoste cu bărbatul care avea să-mi devina soț, la el acasă. A fost romantic”, a povestit vedeta în urmă cu ceva timp.