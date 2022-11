Vedetele din România pe care puțini fani știu cum le cheamă, de fapt

De când au apărut în lumea showbiz-ului românesc artiștii au împrumutat un obicei pe care multe celebrități îl folosesc, mai exact și-au ales un nume de scenă. Deși sunt recunoscuţi de o ţară întreagă, dacă apar în public și toată lumea vrea să se fotografieze cu ei, puțini sunt cei care știu cum îi cheamă pe idolii lor.

Odată intrat în trupa Simplu în anii 2000, trebuia să-și aleagă o poreclă ca toți ceilalți membri, astfel că Andrei Tiberiu Maria, pe numele său real, a decis ca fanii săi să îl cunoască drept Smiley.

„Porecla de ”Smiley” vine de la colegii din trupa Simplu, pentru că în momentul în care am intrat în trupă eu nu aveam o poreclă. Băieţii, toţi aveau câte o poreclă şi trebuiau să îmi găsească şi mie una. După ce am stat multe luni împreună, au zis ”Ţie-ţi zicem Smiley!”. Nu pentru că zâmbesc mult sau că râd mult, ci pentru că îi fac pe alţii să zâmbească în diferite circumstanţe. În general, tind să fac oamenii să se simtă bine şi au zis ”Aşa să-i rămână numele!”, a povestit artistul în cadrul unui interviu.

Andra este o altă vedetă al cărui nume de scenă nu corespunde cu numele din buletin. Artista se numește Alexandra Irina Măruță, iar înainte de căsătorie a purtat numele de familie Mihai.

Cum și-a ales Ruby numele de scenă?

Ruby, pe numele său real, Ana Claudia Grigore se bucură de unul dintre cele mai originale nume de scenă.

„Trebuia să mă cheme Costina Anica Grigore, nu suna de niciun fel. Cum am devenit Ruby? Era melodia aia celebră a lui Kaiser Chiefs – ”Ruby”. Îmi plăcea tare mult piesa, mi-am însușit numele. Am fost la concert și am avut o energie deosebită. Chloe și Dita au mai fost celelalte versiuni de nume de scenă, dar mi-e și rușine să-mi mai aduc aminte de asta! Nu mi s-ar fi potrivit”, a declarat bruneta în podcastul lui Damian Drăghici.

Inna se bucură de faimă nu doar în România. Bruneta este cunoscută la nivel internațional și are milioane de fani. Povestea numelui său de scenă este una emoționantă, așa a fost alintată încă din copilărie de bunicul său, iar ulterior a decis ca toți cei care o apreciază să o strige astfel.

Numele real al cântăreței este Elena Alexandra Apostoleanu.

Alte celebrități din România pe care puțini fani știu cum le cheamă:

Connect-r – Ștefan Relu Mihalache

Nicole Cherry – Nicoleta Drăgan

Ana Lesko – Anna Stepvania Lyzhcko

Irina Rimes – Irina Râmeș

Jorge – George Papagheorghe

Corina – Corina Ciorbă

Mario Fresh – Mario Gălățanu

Feli – Felicia Donose

Carlas Dream – Andrei Țăruș