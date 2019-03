Veste bombă în snowbiz! Cântăreața e însărcinată pentru a treia oară. A confirmat zvonurile din ultima perioadă

Veste bombă în snowbiz! Fanii săi așteptau de ceva vreme confirmarea, iar cântăreața a mărturisit că este însărcinată pentru a treia oară. Are 44 de ani și are în spate o carieră de succes.

Alanis Morisette, căci despre ea este vorba, a postat o fotografie care spune totul pe pagina sa de Instagram. Burtica este proeminentă și confirmă toate zvonurile din ultime vreme. În fotografia de pe Instagram, Alanis este îmbrăcată într-un pulover negru pe gât, care îi scoate în evidență burta. Cântăreața se află într-un living, în fața unui șemineu și cântă la microfon.

Deține 7 premii Grammy

Alanis Nadine Morissette este născută pe data de 1 iunie 1974, în Ottawa, Canada. Este compozitoare, cântăreață, producătoare de înregistrări și (ocazional) actriță maghiaro-canadiano-americană. Morissette este deținătoarea a 12 Premii Juno și 7 Premii Grammy, vânzând peste 60 de milioane de albume în întreaga lume.

Alanis Morissette a început cariera sa în Canada, înregistrând ca adolescentă două albume realizate în stilul dance-pop, Alanis și Now Is the Time, la casa de discuri MCA Records. Debutul său internațional s-a făcut cu albumul Jagged Little Pill, care este realizat într-o manieră influențată de muzica rock și deține onorantul loc de a fi cel mai bine vândut album în lume al unei muziciene din Statele Unite. Ulterior, Morissette a intervenit decisiv în calitate de producător al propriilor sale albume, producând Supposed Former Infatuation Junkie, Under Rug Swept, So-Called Chaos și albumul în pregătire Flavors of Entanglement. (sursa – Wikipedia)