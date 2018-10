Veste bună pentru mii de români! PRIMA CASĂ, legea dării în plată

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a dat o veste bună pentru românii care au credite Prima casă.

„Astazi, in Comisia Economică a Senatului am avizat favorabil proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima Casa sa poată apela la Legea darii in plata in situația în care ajung in imposibilitate de plata a ratelor la banca. In ceea ce privește Legile împotriva cămătăriei, cred că nu mai există niciun motiv că ele sa nu fie discutate în Camera Deputaților. A trecut deja foarte mult timp de când au fost votate in Senat, iar oamenii au ajuns la capătul răbdării.

Sper ca președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților, dl Marius Budai, sa înțeleagă și domnia sa acest lucru!”, a transmis Daniel Zamfir.