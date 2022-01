Veste bună pentru români! Premierul Ciucă anunță plafonarea prețului la energie și la gaze

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, luni, că în şedinţa coaliţiei s-a decis scăderea plafonului la energie electrică şi gaz şi creşterea limitei de consum, urmând ca aceste măsuri să se aplice de la 1 februarie.

„Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per KW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de KW la 500 de KW pentru care se calculează acest preţ, practic, reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 bani pe KW. Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe KW.

La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe KW, iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de KW.

De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KW. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per KW”, a spus Ciucă, la Parlament.

Liderii coaliției de guvernare au decis să nu reducă TVA-ul la 5%, măsură cerută de PSD și anunțată anterior de prim-ministru pentru 1 aprilie, astfel că TVA-ul rămâne la 19%.

Nicolae Ciucă a precizat că s-a decis şi ca toate facturile emise greşit, peste un milion la număr, să fie stornate şi retrimise fără ca oamenii să fie debranşaţi sau să plătească penalităţi. Totodată, acesta a explicat că, marţi dimineaţă, va exista şi o discuţie cu furnizorii şi cu distribuitării şi, în funcţie de această întâlnire, vor fi stabilite şi celelalte elemente de detaliu tehnic care vor fi cuprinse în Ordonanţa Guvernului.

Actul normativ va fi promovat cel mai târziu săptămâna viitoare.