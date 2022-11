Veste pentru proprietarii de apartamente din București care nu au apă caldă și căldură. Ce li se recomandă

Problema lipsei apei calde și a căldurii nu este o nouătate, mulți bucureșteni plângându-se, de-a lungul timpului, de acest lucru. Deputatul Cătălin Manea a venit cu o soluție pentru cetățenii care se confruntă cu aceste lipsuri, în perioada rece a anului. Iată detaliile mai jos, în articol.

Nu este primul an în care bucureștenii se plâng de lipsa apei calde și a căldurii din locuințe. De-a lungul timpului, locuitorii din mai multe zone și cartiere din Capitală au fost afectați de acest lucru. De data aceasta, deputatul Cătălin Manea, care face parte din grupul parlamentar al minorităților naționale, a venit cu o soluție. Acesta recomandă ca cetățenii să investească într-un boiler electric.

„Nu, nu, nu. Din păcate, vă spun că pentru cei mai mulți bucureșteni, în această perioadă, le sugerez, că și eu am căutat, trebuie să își procure boiler special pentru baie (…). Nu poți să stai fără să te speli, pe bune, deci apă caldă la bucătărie, apă caldă la baie, nu mai spun de căldura care lipsește din calorifere. Eu nu am plătit niciodată mai puțin de 500 – 600 de lei, pe lună, curentul, adică factura la energie electrică, cam asta este media, deci are dreptate (n.r. Dan Teodorescu, solistul de la Taxi, care a reclamat lipsa apei calde)”, a declarat deputatul Cătălin Manea, în cursul serii de duminică, 27 noiembrie, la B1TV.

Deputatul Cătălin Manea: „Este o situație groaznică și de neconceput pentru secolul XXI, pentru București, capitala unui stat european”

Deputatul Cătălin Manea a explicat, în continuare, faptul că situația nu este una nouă în București: „Nicușor Dan, primarul Capitalei, ne tot spune că de vină este Termoenergetica, ELCEN, cunoaștem pe fond care este problema … domne’, dar nu este o soluție! Nu suntem în primul an în care bucureștenii – și sute de mii de bucureșteni din diferite cartiere – rămân fără apă caldă și căldură, acum, când vremea s-a răcit.

Am văzut mai nou că s-au apucat să facă câteva lucrări în anumite zone, nu știu, se tot sapă, muncitorii nu lucrează, am văzut doar utilajele, traficul este blocat, apa, nu numai cea caldă lipsește, lipsește și apa rece. Este o situație groaznică și de neconceput pentru secolul XXI, pentru București, capitala unui stat european”.

Sursă foto: Pixabay