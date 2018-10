O veste deloc bună pentru români: prețul pâinii va crește! Și nu de la anul, ci chiar din luna decambrie. Motivul este legat de recoltele slabe de grău din acst an.

Prețul pâinii ar putea să crească între 15-20% până în decembrie, influențat de producția grâului din acest an, care în unele zone ale țării a fost afectată de vremea capricioasă. Asta e explicația pe care Dragoș Frumosu, președintele Sindicatelor Federației din Industria Alimentară, a dat-o, potrivit vremeanoua.ro. (CITEȘTE ȘI: DUPĂ CE AU MĂRIT ÎN NEȘTIRE SALARIILE FUNCȚIONARILOR, PRIMĂRIILE NU MAI AU BANI ȘI PENTRU ANGAJAȚII SMURD)

„Prețul pâinii din România este un preț ireal, mult sub valoarea reală, un kg de pâine costă undeva la 3 lei – 3,5 lei, iar pe raft poate ajunge până la 6-7 lei. La pâine nu s-a modificat prețul față de anul trecut, de acum încolo se poate modifica pentru că vremea capricioasă a cam afectat producția. Până la finalul anului s-ar putea înregistra o creștere cu 15-20%”, a declarat pentru Dragoș Frumosu.

Vestea bună, de la Olguța Vasilescu, ministrul Muncii

Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a făcut unele precizări privind creșterea salariului minim pe economie. De la 1 ianuarie 2019, venitul ar urma să ajungă la 2050 de lei.

Salariul minim brut va creşte la 2.050 de lei începând de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrând în prezent la o Hotărâre în acest sens, a declarat, luni seară, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. Marţi, a revenit cu noi precizări pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: CAT DE MARI AR TREBUI SA FIE SALARIILE MARI?)

Ministrul precizează că, tot de la 1 ianuarie 2019 vor creşte şi salariile bugetarilor, cu 25% din diferenţa până la grila stabilită în 2022, scrie rtv.net.

„De exemplu, un consilier care acum are 2000 lei salariul, iar in grila din 2022 are stabilit un salariu de 6000 lei, va avea o creștere de 1000 lei”, a exemplificat ministrul Muncii.

„În prezent, lucrăm la o Hotărâre de Guvern pentru majorarea salariului minim începând de la data de 1 ianuarie şi va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru săptămâna trecută, când ne-a întâlnit cu patronatele şi sindicatele”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu luni seară.