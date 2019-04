Veste șoc despre Mihai Trăistariu: a vrut să se sinucidă

Mihai Trăistariu își tot încearcă norocul în dragoste, însă nu prea are parte de ea. Tot din cauza unei femei, artistul a vrut să își pună capăt zilelor și a vorbit deschis despre acest subiect sensibil.

Decepţiile în dragoste l-au adus în pragul sinuciderii! Mihai Trăistariu a vrut să îşi pună capăt zilelor, din cauza unei femei Artistul a mărturisit ce l-a făcut să se răzgândescă şi cum a reuşit să meargă mai departe, atunci când viaţa nu mai avea nicio valoare pentru el.

„Pe prima o chema Maria și avea ochelari. Mă refuza mereu, era colegă de facultate. Îi lăsam bilețele la sala de lectură. O dată, din suferință, eram tot student, am fugit la mare la Costinești și mergeam pe dig și mă gândeam dacă să mă arunc sau nu. A fost suferință maximă. Da, am suferit din dragoste. Eu în liceu eram foarte stresat, aveam coșuri pe față și părul creț. Eram complexat”, a declarat Mihai Trăistariu.

A dezvăluit cât este de dotat: “Vreau să fac și o melodie cu #21”

Invitat în platoul emisiunii “Agenția VIP”, Mihai Trăistariu a acceptat provocarea lui Cristi Brancu! Prezentatorul TV și cântărețul au intrat într-un joc în cadrul căruia trebuia ca fiecare dintre ei să răspundă unor “întrebări cu greutate” apărute în showbizul românesc. În cazul în care refuzau să ofere un răspuns, ei erau nevoiți să bea diferite cocktailuri dezgustătoare… pentru unii. Printre acestea se numără: piciorușe de broască în suc de viermișori.

Printre întrebările la care Mihai Trăistariu a răspuns se numără: “Ce femeie din showbiz te-a dezamăgit în pat?” și “Care e mărimea penisului, în centrimentri?”.

“La un moment dat, una îmi scrie pe Facebook. Cât o ai? Și eu îi scriu înapoi: 21. Și de atunci au început miștourile cu #21. Găsiți mii de articole. Vreau să fac și o melodie cu #21. (…). Măi, nu m-a dezamăgit… Hai, pot să zic întrebarea? Da’, dar există o problemă de sinceritate aici, că am discutat cu ea și am pus problema să nu mai vorbim despre asta la televizor. Și atunci există o femeie în showbiz cu care am fost, dar nu-i mai zic numele, că nu contează; atunci beau. Atunci zic întrebarea, nu-i mai zic numele , zic întrebarea ca să vadă lumea de ce nu am spus și explic de ce și beau totuși… Deci, era: «Ce femeie din showbiz te-a dezamăgit în pat?». Problema e că nu m-a dezamăgit, nu m-a dezamăgit, dar nu-i spun numele, pentru că am convenit împreună, pentru că deja e măritată și are familie și am zis: «Hai să nu mai zicem povestea asta că a fost deja pe presă». Nu m-a dezamăgit, doar că nu am mai continuat relația și atunci ce să facem…”, a dezvăluit Mihai Trăistariu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.