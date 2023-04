Veste tragică pentru România! Dumitru Moroșanu s-a stins din viață

Dumitru Moroșanu s-a stins din viață! Celebrul realizator de emisiuni și divertisment a decedat la vârsta de 80 de ani, potrivit familiei.

Un mare nume a plecat dintre noi și a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au îndrăgit. Dumitru Moroșanu și-a lăsat amprenta în industria televiziunii, după ce a deschis larg porțile către divertisment și a construit pas cu pas emisiuni. A făcut lumea să râdă încă de pe vremea când televizoarele erau alb-negru și a avut un echilibru de excepție între muzică, scris, imagine și scene colosale. A fost un adevărat maestru și un profesionist desăvârșit pe vremea în care televiziunile luau avânt.

Dumitru Moroșanu a decedat astăzi, 26 aprilie

Dumitru Moroșanu a fost unul dintre oamenii de televiziune care ani la rând au adus veselia în rândul telespectatorilor și nu numai. Din păcate, fostul producător Tv și realizator la Cerbul de Aur a plecat dintre noi astăzi, 26 aprilie, după cum informează sursele.

Dumitru Moroșanu, o carieră cât o viață

Dumitru Moroșanu a avut o carieră impresionantă, fiind redactor muzical, de rubrică, realizator de emisiuni, redactor-șef adjunct și realizator la Cerbul de Aur. A trăit o viață în care s-a dedicat muncii și s-a luptat să distreze oamenii. În urmă cu mai mulți ani, regretatul om de televiziune a vorbit, în cadrul unui interviu, despre implicarea sa la Cerbul de Aur. Cu o modestie de nedescris, Dumitru Moroșanu a povestit despre felul în care a contribuit, fiind prezent la majoritatea momentelor.

„În ’68 a început Cerbul de Aur. Eu în ’68 nu am fost atunci la Brașov, trebuia să mă organizez, eram la Radio Iași în vremea aceea și trebuia să pot să ajung. Dar în ’69 am apărut acolo și cu ajutorul lui Dinu Săraru care era șeful Biroului de Relații cu Presa am obținut bilete, un loc în sală la festivalul Cerbul de Aur (…) Am avut norocul să stau lângă Gigliola Cinquetti.

Chiar așa a fost! Și nu numai asta, dar ca să vezi tu cum se întâmplă lucrurile în viață, anul ăsta are și ea un recital la Cerbul de Aur (n.r anul în care a dat acest interviu, disponibil la momentul actual de 3 ani pe platforma Youtube)”, declara Dumitru Moroșanu.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE.