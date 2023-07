Vestea momentului pentru români! Ce se întâmplă cu salariul minim brut de la 1 septembrie 2023

Vești bune pentru români! De la 1 septembrie, salariul minim brut va fi majorat în țara noastră. Astfel, toți angajații vor primi bani mai mulți în fiecare lună. Citiți în continuare câți bani vor primi în plus angajații din România.

Pe fondul scumpirilor din ultima perioadă, românii au parte, în sfârșit, și de o veste bună. Salariul minim brut va crește începând cu data de 1 septembrie 2023. Astfel, fiecare salariat va primi bani mai mulți în fiecare lună.

Salariul minim brut pe economie va fi majorat de la 1 septembrie

Mai exact, începând de la 1 septembrie, salariul minim brut va ajunge la 3.300 de lei, ceea ce reprezintă un venit lunar net de 1.981 de lei. O nouă creștere a salariului minim brut va avea loc pe data de 1 ianuarie 2024, atunci când va fi majorat cu 25%. Astfel, venitul minim brut lunar va ajunge la 3.750 de lei, adică adică 2.231 de lei net.

Potrivit Eurostat, România se regăsește printre codașele clasamentului în privința salariului minim lunar. Țările în care salariul lunar variază între 399 de euro și 840 de euro se regăsesc în Grupa 1, din care fac parte România și Polonia. Mai exact, cu puțin peste 600 de euro, țara noastră se află pe locul 20 din 22, devansând doar Ungaria și Bulgaria.

În Grupa 2 sunt incluse țări în care salariul minim este cuprins între 887 de euro și 1304 de euro pe lună. În cea de a treia grupă se regăsesc țările în care venitul minim brut este de peste 1.700 de euro pe lună.

În toamna anului trecut, Parlamentul European a adoptat Directiva 2041/2022 privind salariul minim adecvat în UE. După intrarea sa în vigoare, din luna octombrie 2022, statele membre au la dispoziție doi ani pentru a implementa prevederile sale în legislația locală.

Marcel Ciolacu promite micșorarea prețurilor

După instalarea în funcția de prim-ministru al României, Marcel Ciolacu a explicat care sunt principalele obiective ale noului Guvern. Mai exact, micșorarea prețurilor la alimentele de bază este una dintre prioritățile guvernanților. Potrivit lui Ciolacu, primele măsuri în acest sens vor fi luate cât de curând.

„Bună seara. Mă bucur să vin din nou în faţa dumneavoastră, de data aceasta ca premier al României, după prima şedinţă de Guvern. Împreună cu colegii mei am venit după ce am depus jurământul şi am dat prima ordonanţă de organizare a Guvernului.

De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonanţe pe care vrem să le citim în următoarea şedinţă de Guvern ca să putem să aplicăm cât mai urgent.

E vorba de reducerea preţurilor la alimentele de bază, sprijinirea procesării de alimente, schema de susţinere a industriei materialelor de construcţii, plus introducerea energiei verzi în fermele agricole.”, a declarat Marcel Ciolacu.

