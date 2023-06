Salariul rușinos al angajaților de la Zara România. Câți bani încasează lunar un vânzător al celebrului magazin de haine

Pe data de 8 iunie, Declick a lansat o nouă petiție pentru a face patronii de la mai multe branduri de haine, printre care și Zara, să le crească salariile angajaților. Cu această ocazie, a ieșit la iveală ce salarii rușinoase au vânzătorii acum, în 2023. Suma nu i-ar putea ajunge unui român care are și o chirie modestă de plătit.

Potrivit datelor comunicate de către Declick, compania Inditex, care deține Bershka, Zara, Stradivarius, Massimo Dutty, Oysho, Pull&Bear, obține venituri generoase din vânzarea produselor în România, dar oferă salarii mizerabile. În rapoartele de activitate ale companiei, echipa de comunicare susține că:

„Este esențial să înțelegem nevoile lucrătorilor, familiilor lor și comunităților în care trăiesc, precum și să le oferim instrumentele necesare pentru a promova munca decentă și vieți decente”, dar realitatea este cu totul alta. Din profiturile de 75 de milioane de euro în anul 2022, gigantul nu a avut un buget prea mare pentru angajații remunerați doar cu 1.863 de lei pe lună, respectiv salariul minim pe economie.

Prin intermediul petiției, asociația încearcă creșterea salariilor la minimul decenței, de 3.275, aceasta fiind suma de care ar avea nevoie un român ca să supraviețuiască și un casier de la Zara. Dat fiind faptul că în 2020, un angajat primea 1.700 de lei (VEZI AICI DETALII), salariile au crescut, într-adevăr, dar la fel și rata inflației. Așadar, este nevoie de modificări.

Salarii mărite pentru angajații Zara cu 20%

La începutul lunii februarie 2023, acțiunile Inditex au scăzut cu 4,7%, ca urmare a faptului că a mărit salariile angajaților cu 20% în Spania, țara de origine a Zara. Majorarea a venit după ce sindicaliștii au făcut presiuni pentru a face mărirea. Tot sindicaliștii au fost cei care au stabilit că retailerul trebuie să crească, de acum, salariile în funcție de indicele inflației.

După majorare, angajații au obținut un salariu minim de 1.500 de euro pe lună pentru vânzători și mai bine de 2.041 euro pentru lucrătorii care au mai multe responsabilități.

Ce salarii oferă Inditex România

Pentru o poziție de manager de magazin, salariul este 5.200 de lei net, la care se adaugă 600 de lei, sub formă de bonuri de masă și 600 de lei, comision din vânzări. Un manager de departament pe de altă pare, are un salariu de 5.000 de lei pe lună, cu tichete de masă de 300 de lei și 1500 de lei comision. Datele salariale au fost preluate de pe Undelucram.ro, în condițiile în care pe aceeași platformă, Inditex are un feedback de 3,63 de la angajați și 636 de evaluări.

