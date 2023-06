Un nou job de lux: bonă pentru Shakira. Ce salariu baban oferă artista

La începutul lunii aprilie, Shakira s-a mutat, alături de copii săi, în Miami. Dat fiind faptul că s-a despărțit de Gerald Piqué, tatăl băieților săi, are nevoie de o bonă pentru ei. Cine va fi selectat pentru acest job va fi plătit regește și va avea parte de bonusuri speciale.

Shakira are nevoie de o bonă cu care să-i poată lăsa pe Milan și Sasha. Suma pe care este dispusă artista să o plătească este de 2.400 de dolari. Calculat la cursul BNR actual, suma este de 11,134.32 lei. Cine va primi acest job de lux se va muta cu cântăreața și fii săi în vila sa superbă din Florida. Mai mult de atât, printre beneficiile pe care le pune la bătaie fosta lui Gerald Piqué se numără și decontarea transportului.

Nu doar salariu și transport gratuit va primi viitoarea bonă. Dat fiind faptul că băieții artistei participă la diverse activități extraculiculare, cea care va fi selectată va primi o plată suplimentară.

Shakira și Gerald Pique s-au despărțit

Artista de renume mondial și starul Barcelonei și-au petrecut împreună ultimii 12 ani. N-au fost niciodată căsătoriți, motiv pentru care nu s-a pus problema unui divorț sau a unui partaj. Despărțirea lor a apărut ca urmare a infidelității fotbalistului cu Clara Chia Marti. După ce artista l-a dat afară din casă, fii lor au rămas cu ea. Milan Piqué Mebarak are nouă ani, iar Sasha Piqué Mebarak are 6 ani.

„În continuare, fac doar ce vreau! Vreau să fiu fidel doar principiilor mele. Nu am vrut să dau bani ca să îmi spăl imaginea. Au fost schimbări în viața mea. Important e că am reușit să rămân fericit. Fiecare părinte are datoria să își protejeze copiii, iar asta se aplică și în cazul meu.”, a scris Piqué pe Instagram, după despărțirea de artistă.

Succes răsunător după ce a rămas singură

În timpul în care fanii din întreaga lume se așteptau ca artista să fie răvășită după despărțire, ea a scos hit după hit și a reușit să-și mărească veniturile considerabil. A plecat din vila luxoasă în care stătea cu Piqué și unde era vecină cu soacra sa. A decis să-și ia viața de la capăt și să le arate tuturor că prin artă te poți vindeca și după o astfel de experiență.

Gerald Piqué, pe de altă parte, a fost huiduit pe întreg mapamondul pentru că și-a înșelat soția în timpul în care ea era plecată într-un turneu. Dacă n-ar fi observat Shakira că cineva i-a mâncat gemul din frigider, poate că infidelitatea ar fi trecut neobservată.

