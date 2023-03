Gerard Piqué rupe tăcerea! Primele declarații ale fotbalistului, după despărțirea de Shakira

La sfârșitul lunii mai din 2022, Shakira și Gerard Piqué s-au despărțit, după ce cântăreața a aflat că partenerul o înșela cu o Clara. Timp de luni bune, starul Barcelonei nu a vrut să facă declarații despre acest subiect, dar zilele acestea, a venit momentul. Fotbalistul le-a spus fanilor de pe Instagram ce are de gând.

Shakira și Gerard Piqué și-au petrecut împreună ultimii 12 ani împreună și au format o adevărată familie. Mariajul celor doi părea perfect, dar s-a terminat brusc, odată cu infidelitatea starului Barcelonei. După aceea, cântăreața de renume mondial a scos piesă după piesă și a reușit să câștige o mulțime de bani, în timp de fotbalistul se afișa cu noua cucerire.

Artista și fostul partener au doi băieți împreună, pe Milan Piqué Mebarak care are nouă ani și Sasha Piqué Mebarak, care are șase ani, despre a căror custodie nu s-a discutat până acum.

Gerard Piqué, primele declarații după despărțirea de Shakira

Timp de aproape un an, Gerald Piqué a păstrat tăcerea, dar a venit momentul să discute despre divorțul de Shakira. Astfel, a făcut o postare pe Instagram în care a lămurit faptul că „S-ar putea să îmi ucid fostul”. Ipostaza în care a fost surprinsă Shakira, de Ziua Îndrăgostiților, după divorțul de Gerard Pique , dar și protecția copiilor săi. Mai mult de atât, nu a vrut să spună cum se va implica în creșterea fiilor săi.

„În continuare, fac doar ce vreau! Vreau să fiu fidel doar principiilor mele. Nu am vrut să dau bani ca să îmi spăl imaginea. Au fost schimbări în viața mea. Important e că am reușit să rămân fericit. Fiecare părinte are datoria să își protejeze copiii, iar asta se aplică și în cazul meu.”, a scris Piqué pe Instagram.

