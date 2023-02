Shakira, mai sinceră ca niciodată! Prima reacție a artistei, după ce l-a umilit pe fostul partener în melodiile sale: „Fiul meu mi-a zis”

Shakira a vorbit pentru prima dată, după ce l-a făcut „praf” pe Pique, în ultimele sale melodii. Cântăreața și-a deschis sufletul și a acceptat să spună cine a sprijinit-o să îl „atace” pe fostul partener, prin intermediul pieselor sale.

Shakira și Pique s-au despărțit în urmă cu 9 luni, după ce artista a aflat că partenerul de viață o înșală. Cei doi au avut o relație de mai bine de 12 ani și au împreună doi pe copii – Milan, în vârstă de nouă ani şi Sasha, în vârstă de şapte ani.

Cântăreața s-a simțit extrem de rănită, motiv pentru care a încercat să se răzbune pe fotbalist, în mai multe moduri. Aceasta l-a „atacat”, în mod indirect pe Pique, prin intermediul pieselor sale.

Acum, la 9 luni de la despărțire, Shakira a acceptat să vorbească despre despărțire și despre decizia de a-l face „praf” pe Pique, prin intermediul pieselor sale.

Shakira: „Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii”

Artista a dezvăluit că a simțit să-și manifeste sentimentele prin intermediul pieselor și că a vrut să le fie alături și femeilor care trec prin astfel de momente.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, «există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele»”, a spus Shakira, citat de Marca.

Cântăreața a mai spus că fiul său a îndemnat-o să colaboreze cu Bizarrap, cel cu care a scos celebra piesă despre Pique. Aceasta a mai declarat că după această perioadă grea din viața ei și-a dat seama că o femeie nu are nevoie de un bărbat pentru a putea funcționa cum trebuie pe toate planurile.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a mai afirmat Shakira.