Vestea momentului venită de la prim-ministrul României! Cine sunt românii care vor beneficia de preț compensat la facturile la energia electrică

Nicolae Ciucă a făcut anunțul! Prim-ministrul României a spus care sunt categoriile care vor beneficia de preț compensat la facturile la energie.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat în cursul zilei de luni, 14 septembrie, că familiile cu peste 3 copii, bisericile și societățile de utilități publice vor beneficia de un preț compensat la energie. Mai exact, aceștia vor plăti 1 leu per kW consumat.

„Este foarte limpede că tot ceea ce am discutat şi am stabilit prin ordonanţă, ultima ordonanţă se va aplica. Este o ordonanţă pe care am gândit-o astfel încât să venim în sprijinul românilor şi a economiei, iar chestiunile care mai erau de amendat în Parlament sunt cele prin care vom regla acele chestiuni cu serviciile publice, astfel încât să poată să beneficieze de preţul stabilit de un leu.(…) Familiile monoparentale sau cele care au mai mult de trei copii, bisericile, societăţile de apă canal, cele care asigură utilităţile publice. Acestea sunt (categoriile care vor beneficia de preţ plafonat la energie – n.r.). Nu am discutat despre aeroporturi”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de Digi 24.

Premierul a mai vorbit și despre problema plății facturilor la energie de anul trecut .

„Ultima discuţie pe care am avut-o în coaliţie a fost să raportăm la anul 2022, pentru că au fost probleme legate de modul în care s-a desfăşurat activitatea pe timpul pandemiei.

A fost o discuţie tehnică de acest fel, urma ca pe propunerile pe care le aduc cei de la ANRE să luăm o decizie. Decizia nu este la Guvern, este în Parlament”, a mai declarat prim-ministrul României.

Compensarea va fi acordată pe o perioadă de doi ani

Tot premierul i-a asigurat pe români că această compensare la preț va fi valabilă timp de doi ani.

„Este o decizie pe care am convenit-o cu toţii, să avem asigurată această predicţie pentru doi ani de zile”, a mai spus acesta.