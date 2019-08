Vestea șocantă primită de vedeta Antena 1. Cum a reacționat Andreea Bălan când a aflat că nu mai poate face copii

Andreea Bălan a trecut prin momente grele, în urmă cu patru luni, după ce a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță. Vedeta a fost la un pas de moarte, dar medicii au reușit să îi salveze viața. Un singur lucru însă nu se mai poate schimba, cântăreața nu mai poate face copii, ceea ce o afectează foarte mult.

„Una e să spui da, ne oprim la doi copii, că aşa vrem noi şi alta e să nu mai ai opţiune. Normal că te deranjează acest lucru. Dacă peste 5-6 ani mi-aş fi dorit din nou să mai am un copil. Nu mai există această posibilitate sub nici o formă. Poate doar să adopt sau să apelez la o mamă surogat. Dar este ilegal în România!

Discutând cu tot felul de medici şi spunând că mă deranjează că nu mai pot face copii, am avut o discuţie interesantă cu o doctoriţă foarte drăguţă, care mi-a explicat că a apelat la o mamă surogat, dar a fost mai complicat, la modul că sora mamei respective a născut copilul şi pentru că în România nu e legală procedura a fost necesar procesul de adopţie. Astfel, în acte copilul este adoptat şi mie personal mi se pare o tâmpenie. Mi se pare că trebuie să existe această opţiune pentru că există multe femei în situaţia mea care nu mai pot face copii.

Eu am o prietenă care încearcă de ani de zile să râmână însărcinată in vitro şi nu reuşeşte. E păcat, de ce să nu oferi această şansă? Sunt multe femei care, pentru bani, vor să poarte copilul altei femei. Poate ele au nevoie de acei bani şi, în felul ăsta, pot ajuta şi alte femei care nu pot face copii. Mi se pare o prostie că statul român nu permite lucrul ăsta!’, a declarat Andreea Bălan pentru VIVA!

Andreea Bălan a fost operată de trei ori

În mai puțin de o lună, Andreea Bălan a suferit trei intervenții chirurgicale. Artista a trecut prin momente grele, după ce a născut-o pe cea de-a doua fetiță. Andreea Bălan a întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori din cauza unei embolii amniotice. După cumpăna prin care a trecut, acum îndrăgita cântăreață se simte bine și este înafara oricărui pericol. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, PRIMA APARIŢIE LA UN EVENIMENT MONDEN DUPĂ CE A FOST LA UN PAS DE MOARTE. CUM ARATĂ VEDETA)

“Atunci cand ai 20 sau 30 de ani, ai impresia ca esti invincibil si nemuritor. Nu te gandesti nicio clipa ca ai putea sa mori. Prin urmare eu credeam despre mine ca sunt puternica fizic si psihic, ca nimic nu ma poate doborî, ca am o conditie fizica excelenta si ca sunt sanatoasa tun. In momentul in care m-am vazut legata de aparate la terapie intensiva (nu odata, ci de 3 ori pentru ca am fost deschisa si operata de 3 ori), imaginea pe care o aveam despre mine mi s-a daramat instant si asta m-a facut sa sufar foarte tare. Am ramas cu o temere in acest sens, cu temerea unui pericol si am realizat ca nu suntem invincibili si nemuritori”, a mai declarat artista.