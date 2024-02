Vești importante pentru șoferii din România! S-a schimbat durata de valabilitate a permiselor auto

Vin vești importante pentru șoferi. Durata de valabilitate a permiselor auto s-a schimbat, lucru ce îi bucură pe unii și îi întristează pe alții. Astăzi, 27 februarie, proiectul inițiat de Guvern în acest sens a fost aprobat de Senat. Iată ce modificări se aducă și cine sunt cei care vor beneficia de o durată mai mare de valabilitate a permisului auto.

Astăzi, Senatul a adoptat proiectul de lege care vizează reducerea costurilor legate de reînnoirea permiselor. Astfel, aproximativ trei milioane de șoferi ar putea beneficia de prelugirea duratei de valabilitate a permiselor de conducere auto de la 10 ani la 15 ani. Însă, există și șoferi pentru care acest proiect scurtează valabilitatea și impune controale medicale amănunțite.

S-a schimbat durata de valabilitate a permiselor auto

Potrivit unui proiect inițiat de Guvern, adoptat marți de Senat, aproximativ trei milioane de persoane ar putea beneficia de creşterea valabilităţii permiselor de conducere din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE de la 10 ani la 15 ani. Această decizie este luată cu scopul reducerii costurilor şi a timpului alocat pentru reînnoirea permiselor.

Însă, acest proiect pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 care are în vedere circulaţia pe drumurile publice mai vizează și creşterea siguranţei rutiere prin scăderea valabilităţii administrative a permiselor de conducere eliberate. Astfel, acest lucru se va face pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă de la 10 ani la cinci ani.

Mai mult, valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru toate categoriile, deținute de persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste această vârstă, este de doi ani, potrivit unui amendament admis la proiectul de act normativ.

De asemenea, este de menționat că permisele de conducere eliberate pentru toate categoriile, anterior publicării prezentei legi, își păstrează valabilitatea administrativă înscrisă pe acestea.

„Scopul acestei propuneri este de a aduce beneficii cetăţenilor care au permis de conducere prin reducerea costurilor şi a timpului alocat pentru reînnoirea permiselor, de a reduce numărul de şoferi care nu sunt apţi medical să conducă şi implicit de creştere a siguranţei rutiere”, arată iniţiatorul în expunerea de motive.

