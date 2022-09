Vești incredibil de bune pentru elevi! Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul despre bursele școlare, dar și cele sociale

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut un anunț important ce vizează toți elevii din România. Oficialul a declarat că bursele sociale, dar și de merit se vor mări substanțial. Iată ce sume vor primi elevii școlilor din țara noastră.

Sorin Cîmpeanu a declarat recent faptul că bugetul pentru bursele elevilor din 2022 este de 5 ori mai mare, comparativ cu anul 2020. Mai mult, Ministrul Educației a precizat că asigurarea gratuităţii transportului elevilor şi bursele sociale sunt de maximă importanţă pentru Guvernul României şi sunt asigurate, fiecare in parte, de la bugetul de stat. De asemenea, bursa socială este pentru elevi aflaţi in dificultate din punct de vedere socio-economic sau medical.

Ce valoare au bursele elevilor în 2022

Oficialul de la Educație a mai precizat că toţi elevii care au nevoie de sprijin din perspectivă socio-economică sau medicală primesc anul acesta burse sociale în valoare de 200 de lei pe lună.

”Bugetul pentru bursele elevilor este in anul 2022 de 5 ori mai mare decât in anul 2020 (1,332 miliarde lei fata de 270 milioane lei in 2020) şi este asigurat de la bugetul de stat. Toți elevii care învaţă într-o alta localitate decât cea de domiciliu au asigurat de la bugetul de stat decontul transportului între localitatea de domiciliu şi şcoala, separat de bursele acordate pentru sprijin socio-economic şi/sau medical sau de bursele acordate pentru performanta şcolară.

Cine beneficiază de bursele sociale

Conştient de faptul că anumite categorii de elevi se află în situaţii de dezavantaj independent de statutul socio-economic, Ministerul Educaţiei a decis să acorde burse sociale în acelaşi cuantum minim, garantat, de 200 de lei nu doar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse, ci şi altor categorii de copii şi tineri de vârstă şcolară aflaţi în situaţie de risc, indiferent de venitul familiei: tineri cu dizabilităţi sau boli cronice, copii care provin din centrele de plasament, orfanii de unul sau de ambii părinţi. Şi acest tip de sprijin este acordat pe toată durata anului calendaristic.

