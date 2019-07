Vești înfiorătoare despre Mihai Constantinescu, după 51 de zile de comă

Au trecut 51 de zile de când celebrul cântăreț Mihai Constantinescu se află pe patul de spital, în comă, ținut sub supraveghere continuă de către medici. Soția lui Mihai Constantinescu, prietenii și toți cei care l-au cunoscut, ascultat și admirat se roagă, în fiecare zi, pentru ca starea de sănătate a artistului să se îmbunătățească.

Mara Bănică a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant. A mărturisit că nu a citit articole despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu și nici nu a dorit să urmărească vreo știre despre situația grea în care se află artistul. Și spune că Dumnezeu ”îl încearcă atât de tare pe omul acesta”, iar într-o lume ”minunată” un artist ca Mihai Constantinescu nu ar fi niciodată ”bolnav”.

“Nu m-am uitat la nicio ştire despre starea sănătătii lui Mihai. Nu am citit niciun articol de când Mihai este în spital. Întreb veşti despre el pe cei care-i sunt cu adevărat apropiaţi. Astă seară, fiul meu m-a întrebat cum se mai simte şi când mai vine pe la noi. “Curând, mami”, i-am spus. Ne-a vizitat de ziua mamei mele. Operat proaspăt, a urcat peste 50 de trepte şi a plecat târziu, in noapte. L-am condus acasă atunci si ne-am promis revederea în formulă lărgită, data viitoare şi cu Simona lui. Mă gândesc de ce îl încearcă Dumnezeu atât de tare pe omul asta care nu are nici pic de răutate, egoism sau rea intenţie. Nu ştiu. Dar ştiu că îl chinuie mult. Mult prea mult. Intr-o lume minunată, Mihai nu ar fi bolnav🙏”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de socializare.

Mihai Constantinescu, găsit de soția lui după ce a făcut stop cardio-respirator

În vârstă de 73 de ani, Mihai Constantinescu a făcut un stop cardiac în seara de 13 mai, iar cea care l-a găsit inconștient în propria casă este partenera lui de viață. De altfel, Simona Secrier a fost cea care a sunat la 112 și a chemat de urgență o ambulanță pentru el. În cursul nopții de 13 spre 14 mai, cântărețul a mai suferit două stopuri și a fost salvat de medici. Din nefericire, medicii sunt rezervați în cazul său.