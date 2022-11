Vești pentru șoferii din România! Procesele verbale pentru contravenţii vor veni direct prin Poșta Română

Șoferii din România au parte de vești noi. Potrivit informațiilor, CNAIR va transmite procesele verbale pentru contravenții direct prin Poșta Română, după ce instituția a reușit să câștige licitația. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

Procesele verbale pentru contravenții vor fi distribuite prin intermediul Poștei Române, după ce instituția publică a reușit să câștige licitația în valoare de 38.800.000 de lei. Potrivit informațiilor, licitația respectivă este aplicabilă pe o perioadă de doi ani, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va transmite procesele verbale contravenienților, direct acasă, prin poștă. Poșta Română va presta servicii de imprimare și distribuire, alături de Sucursala Fabrica de Timbre, pentru ca cetățenii să beneficieze de acest lucru.

”Ne bucurăm că am câştigat încă o licitaţie, în condiţii avantajoase pentru Poşta Română. Prin linia tehnologică pe care am achiziţionat-o, anul acesta, la Fabrica de Timbre am putut participa la această licitaţie, oferind servicii integrate de imprimare si distribuire. Este încă un pas important spre revitalizarea companiei. Confirmăm, o dată în plus, poziţia noastră de lider pe piaţa de servicii poştale, în România. Poşta Română trebuie să proiecteze o imagine de stabilitate şi performanţă în piaţă”, a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române, potrivit unui comunicat.

De asemenea, în comunicatul care apare pe site-ul oficial al Poștei Române se mai arată: „Contractul presupune că Poşta Română va asigura, pe parcursul următorilor doi ani, imprimarea şi transmiterea proceselor verbale întocmite de către CNAIR pentru eventualii contravenienţi. Participarea Poştei Române ca lider de proiect a oferit garanţia câştigării procedurii, având în vedere experienţa vastă pe care compania o are şi certitudinea prestării acestor servicii, în condiţiile impuse de CNAIR”.

