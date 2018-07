Anunțul făcut de ministrul Mediului: o nouă taxă auto, finalizată până la sfârșitul anului

Vești proaste pentru șoferii din România! Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, marți, că instituția pe care o conduce nu are încă pregătită o taxă auto, deși aceasta ar fi trebuit să fie gata la jumătatea acestui an. Potrivit ministrului, proiectul pentru o nouă taxă de poluare va fi gata până la sfârșitul acestui an.

Șoferi, urmează o nouă taxă auto, finalizată până la sfârșitul anului

“Nu vreau să se repete greşeala de până acum. Vreau ca formula de calcul la care se lucrează la ora actuală să fie o formulă care să nu mai poată fi contestată sau atacată. Cel care poluează trebuie să fie cel care să plătească o penalitate. Am promis că până la finele acestui an grupul de lucru să să prezinte o variantă finală”, a declarat ministrul Grațiela Gavrilescu în cadrul unei conferințe de presă.

Taxa auto a fost scoasă în anul 2016, iar de atunci, reprezentanții Ministerului Mediului au promis, în mai multe rânduri, că se va implementa un alt timbru de mediu. La începutul acestui an, ministrul Mediului declara că o taxă finală va fi gata până în luna iunie.