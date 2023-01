Vești triste pentru pensionarii care au cotizat puțin la stat. Legea este foarte clară

Vești triste pentru viitorii pensionari! Cei care au cotizat între 10-15 ani la bugetul de pensii vor avea parte de venituri destul de mici. Iată despre ce este vorba.

Deși legea este foarte clară, puțini sunt cei care știu, de fapt, ce venit are un viitor pensionar care a cotizat între 10 și 15 ani la bugetul de pensii. Cei care doresc să iasă la pensie, dar nu au cotizat suficient la stat, din diferite motive, și au o vechime între 10 și 15 ani primesc 40% din salariul minim brut pe țară plus câte 1% din fiecare an de vechime.

Vezi și: VESTE BUNĂ PENTRU PENSIONARII ROMÂNI. CÂT COSTĂ UN AN DE VECHIME ÎN 2023

Totodată, persoanele care au cotizat minim 15 ani la bugetul de pensii primesc 45% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime se adaugă 1% din salariu.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.

Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.

În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislaţia în vigoare. Din cauza acesteia nu se făcea nicio diferenţiere în funcţie de anii lucraţi între beneficiarii de pensie minimă.

Adică, în practică se ajunge în situaţia în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, se arată în textul noii Legi a Pensiilor.

Vezi și: VEŞTI IMPORTANTE PENTRU PENSIONARI! CE DECIZIE AU LUAT AUTORITĂŢILE LA ÎNCEPUTUL ANULUI