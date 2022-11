Veta Biriș a vorbit despre cel mai mare regret al său. Interpreta de muzică populară s-a măritat la 17 ani, dar nu a intrat în biserică pentru că nu mai era virgină

Veta Biriș este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară. Cu toate acestea, nimeni n-a știut prin ce a trecut artista pe vremea când avea doar 17 ani. Se pare că nunta ei nu a fost așa cum visează toate fetele, ci a fost nevoită să treacă printr-un moment destul de nefericit. Vedeta nu și-a putut îmbrăca rochia de mireasă în ziua cea mare pentru a se cununa în biserică, din cauza faptului că nu mai era virgină.

Veta Biriș s-a căsătorit la numai 17 ani, dar pentru că locuia deja cu viitorul soț înainte să se căsătorească, aceasta nu a mai fost primită în biserică pentru a se cununa religios. Îndrăgita artistă susținea că cel mai mare regret al ei este faptul că nu s-a păstrat virgină până în ziua în care făcea pasul cel mare în fața lui Dumnezeu. Cântăreața nu a putut îmbrăca rochia de mireasă așa cum toate fetele visează, deoarece împărțea deja același pat cu soțul ei.

„Noi am rămas foarte aproape de tradiții și chiar nu mi-e rușine să spun că am fost pețită și că am fost cerută și că la nuntă am avut trăsură cu cai. Eu am venit și am locuit la bărbatul meu o jumătate de an și în biserică nu m-a mai lăsat să intru mireasă. Cred că și acum regret, așa erau obiceiurile atunci la noi. Nu am avut coroniță, nu am avut cum era la noi șlaierul de mireasă.”, declara Veta Biriș în cadrul unei emisiuni Tv, în urmă cu câțiva ani.

Dincolo de provocările prin care a trecut, Veta Biriș are o căsnicie frumoasă alături de soțul ei devotat.

Veta Biriș, momente grele, după ce fiul său s-a îmbolnăvit

Veta a trecut de altfel printr-un alt moment, de această dată mult mai greu. Cu anii în urmă, interpreta de muzică populară a avut un șoc când a flat că unul dintre copiii săi făcuse niște noduli din cauza unor injecții făcute greșit.

Artista a suferit enorm atunci și a crezut că nu o să își mai revină, însă din fericire totul s-a terminat cu bine.