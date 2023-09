Vica Blochina își trăiește viața mai ceva „ca la 20 de ani”, după ce fiul ei, Edan, a ales să se mute la tatăl lui, Victor Pițurcă. Rămasă fără „bagaj”, fosta balerină „rupe” la „greu” localurile din zona de nord a Capitalei. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o în compania unui domn generos, trecut de prima tinerețe. Aflați, în continuare, cum s-au distrat cei doi, dar și ce licori fine au consumat. Vă prezentăm, în exclusivitate, imagini de la „locul faptei”.

Înainte să fie eliminată de la SURVIVOR ROMÂNIA, Vica Blochina a dezvăluit că băiatul ei nu a fost de acord cu participarea ei la show, lucru care i-a lăsat un gust amar. Se pare că acesta ar fi, de fapt, și motivul principal pentru care Edan s-a mutat definitiv cu tatăl lui, Victor Pițurcă. Cu siguranță, situația nu i-a picat bine lituaniencei, dar viața merge înainte și merită trăită din plin. Rămasă singură, fosta iubită a selecționerului nu pierde deloc timpul.

Vica Blochina, relaxare la Hiro

La Hiro a ales să se distreze, zilele trecute, Vica Blochina. Bineînțeles, nu singură, ci alături de un mascul care nu a scăpat-o nicio clipă din ochi, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Față de alte dăți, voluptoasa blondină nu s-a mai dat în spectacol, deși era îmbrăcată provocator. Mai mult a stat la masa, semn că nu avea chef de “zbenguială”. Chiar și în aceste condiții, ex-prezentatoarea TV s-a simțit perfect. A dansat de pe scaun, iar domnul care i-a ținut companie nu s-a lăsat nici el mai prejos. Au râs și s-au bucurat de clipele petrecute împreună.

Dansuri și zâmbete la masă

La masă, Vica Blochina și însoțitorul ei au consumat licori fine, fiecare după propriul gust. Cei doi au petrecut câteva ore agreabile, iar zâmbetele de pe buzele lor sunt mărturie în acest sens. Într-un final, după ce au achitat nota de plată, lituanianca și partenerul ei de ocazie s-au retras pentru odihna binemeritată. Credem că fiecare la casele lor 😊. Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi detalii pentru că un lucru este cert: fosta concurentă de la SURVIVOR ROMÂNIA are “potențial”. Deci, rămâneți pe poziții!

“Copilul nu vorbește cu mine!”

În luna martie, Vica Blochina nu și-a mai putut ascunde suferința și a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, că are o relație proastă cu fiul ei, Edan, din cauza faptului că a ales să participe la reality-show-ul amintit mai sus.

“Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a spus, la momentul respectiv, Vica Blochina.