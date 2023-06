Vica Blochina, propunere indecentă din partea unui milionar! Cum a reacționat blondina: „Totul rămâne între noi”

Vica Blochina nu a dus niciodată lipsă de pretendenți. Blondina de 47 de ani este adesea în atenția bărbaților, iar unii dintre ei nu se sfiesc să o abordeze. Deși este obișnuită cu asta, recent, unul dintre admiratorii săi a luat-o prin surprindere. Bărbatul a renunțat la tatonări și a trecut direct la subiect. Vica Blochina a rămas blocată atunci când a văzut mesajul, pe care l-a publicat pentru urmăritorii săi din mediul online.

În repetate rânduri, Vica Blochina a afirmat că îi plac bărbații puternici, potenți financiar și direcți. Iar admiratorul ei pare că și-a făcut temele și a trecut la atac. A înțeles ce gusturi are blondina și a încercat să se încadreze în tiparele ei. Așa că, nu a stat pe gânduri și a trecut la atac. I-a trimis un mesaj fostei balerine în care setează clar termenii unei întâlniri și calitățile lui, neuitând să sublinieze că banii nu sunt o problemă pentru el.

„Eu sunt****. Îmi pare bine. Te știu din vedere. Vreau să îți propun ceva, dar nu vreau să te superi. Vreau să fiu direct. Îți dau 20.000 de euro pentru o noapte. Totul rămâne între noi. Îți dau toți banii înainte. Cash sau transfer bancar. Și acum îți pot face transfer bancar, dacă vrei. Nu află nimeni nimic. Nu vreau să te superi dar am zis să fiu direct… Totul rămâne între noi. Și acum îți pot face transfer, dacă vrei. Nu trebuie să faci nimic până nu primești banii. În 5 minute ai banii în cont, dacă vrei”, a fost mesajul pe care bărbatul i l-a trimis Vicăi Blochina.

Blondina s-a amuzat teribil atunci când a văzut mesajul bărbatului și i-a răspuns imediat. „Uitați unde era milionarul…și eu Mikonos Mikonos”, a fost reacția vedetei.

(CITEȘTE ȘI: VICA BLOCHINA A DESLUȘIT MISTERUL! MOTIVUL PENTRU CARE FEMEILE ROIESC ÎN JURUL LUI CRISTI BORCEA: „ESTE SUPER MEGA PLĂTITOR ȘI …”)

Vica Blochina, pe masa de operație

Recent, Vica Blochina s-a supus unei intervenții de micșorare a stomacului. Blondina spune că a ajuns pe mâinile medicilor din cauza participării la Survivior România. Mai exact, cât timp a fost în Republica Dominicană, fosta balerină a slăbit șapte kilograme, însă, atunci când s-a întors acasă a început să pună kilogramele înapoi și chiar să acumuleze în plus.

Vica Blochina a mărturisit că show-ul de la Pro TV a distrus-o psihic, iar acesta a fost motivul pentru care s-a refugiat în mâncare. Chiar dacă nu avea probleme extrem de grave cu kilogramele în plus, vedeta a decis să taie răul de la rădăcină, așa că a pășit încrezătoare în cabinetul medicului.

„A venit această operație după Survivor. Acolo am slăbit șapte kilograme, dar cum am ajuns acasă m-am îngrășat. Acolo nu mă gândeam la mâncare deloc, nu duceam dorul. A fost grea revenirea.

Am fost bulversată, nu am dormit mult, psihic m-a distrus. Și ce faci ca să umpli golurile și situațiile grele, mănânci. Și am zis astăzi lasă că mănânc puțin, mâine la fel, hai că încă stau bine hainele pe mine și dintr-odată m-am trezit mai pufoasă”, a declarat Vica Blochina.

(VEZI ȘI: VICA BLOCHINA ȘI-A MICȘORAT STOMACUL, IAR ACUM E PLÂNSĂ TOATĂ! NICIO ȘANSĂ SĂ FACĂ ASTA! ”ÎȚI DAI SEAMA CÂT O SĂ SUFĂR?”)