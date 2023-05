Vica Blochina a deslușit misterul! Motivul pentru care femeile roiesc în jurul lui Cristi Borcea: „Este super mega plătitor și ...”

De-a lungul timpului, Cristi Borcea a fost un bărbat care nu a dus lipsă de pretendente, dovadă fiind și numărul impresionant de copii pe care îl are. Acesta a avut numeroase relații și multe femei și-au dorit să îi stea la braț, iar acum Vica Blochina a dezvăluit care este secretul afaceristului. Blondina a dat din casă și a făcut lumină spunând care este motivul pentru care femeile își doresc să ajungă lângă soțul Valentinei Pelinel.

Invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Vica Blochina a fost întrebată dacă s-ar vedea într-o relație cu Cristi Borcea, având în vedere că blondina l-a lăudat în repetate rânduri, precizând că este un bărbat pe care orice femeie și l-ar dori lângă ea. Fosta balerină a exclus din start posibilitatea unei relații cu omul de afaceri, însă a dezvăluit că motivul pentru care îl consideră potrivit pentru oricine este faptul că bărbatul este „super mega plătitor” și nu se sfiește să îndeplinească toate poftele partenerei sale.

„Ferească Dumnezeu! Dar nici nu a fost contextul acela. Am fost la « Teo Show » și a fost vorba despre relații și foarte des am auzit că fata a ieșit cu un băiat, a plătit jumi-juma, niște aberații pe care eu nu le înțeleg. Mi-a venit mie un exemplu, fiind la Teo, să le dau exemplu pe Cristi Borcea, care este plătitor.

Nu există! Eu îl știu pe domnul Borcea de la Pițurcă, sunt prieteni, nici prin cap, vreodată, nu mi-a trecut de așa ceva”, a declarat Vica Blochina.

„Știe unde are și ce are de plată”

Vica Blochina a continuat lăudându-l pe Cristi Borcea pentru faptul că a înțeles că o femeie nu se cucerește doar cu vorbe frumoase și nu se păstrează doar cu promisiuni. În repetate rânduri blondina a mărturisit că își dorește în viața ei un bărbat puternic și potent financiar, asemenea lui Cristi Borcea.

Se pare că aceasta admiră la afacerist puterea financiară din care știe să cedeze și către femeia ce îi este alături. De asemenea, Vica Blochina a punctat că această „calitate” a lui Cristi Borcea i-a adus numeroase doamne și domnișoare la ușă.

„Pur și simplu, da, eu consider că bărbatul ăla face viața așa cum este viața normal. De asta, toate femeile își doresc să facă copii cu el, este super mega plătitor. Eu nu contrazic lucrul ăsta, dar nu îmi doresc eu pentru mine. Nu se pune nicio problemă, dar, într-adevăr, știe prețul vieții și știe unde are și ce are de plată. E adevărat lucrul ăsta, atât. Nu! Mai mult, niciodată, nici prin visele mele, nu a existat așa ceva, să mă gândesc la așa ceva. Dar admir, pentru că e bărbat șmecher și știe exact cum se învârte viața. Cel mai șmecher din România. E coadă la el, se știe”, a mai spus Vica Blochina.

