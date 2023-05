Vica Blochina, dezvăluiri uluitoare din relația cu Victor Pițurcă! Ce i-a cerut fostul selecționer când a aflat că e însărcinată: ”M-a chinuit!”

Vica Blochina (47 de ani) și Victor Pițurcă (67 de ani) s-au iubit vreme de 16 ani, timp în care fostul selecționer era căsătorit cu Maria Pițurcă. Fosta balerină de la Melody i-a dăruit și un fiu pe nume Edan, care are 15 ani. Ex-fotbalistul nu s-a gândit niciodată să renunțe la soție pentru amanta însărcinată. Mai mult de atât: nici nu și-a dorit copilul, dar a ajuns să-l crească, alături de nevasta înșelată.

Vica Blochina, originară din Lituania, a venit în România de mai bine de două decenii. În tinerețe, era balerină la Melody, un fel de Moulin Rouge din Paris, un club de noapte de la subsolul cinematografului Patria, din București. În acel cuibușor boem a venit și povestea de amor cu Victor Pițurcă. Ea avea 20 de ani, iar el, 40. Balerina era singură, dar el avea o familie. Nu au contat aceste „detalii” pentru că cei doi au fost împreună timp de 16 ani, din postura de amantă, titlu care o bântuie și astăzi.

Blondina l-a făcut tată pe antrenor mai mult fără voia sa. A rămas gravidă chiar de ziua ei de naștere și nu a vrut, sub nicio formă, să-l lepede pe Edan. Iubitul ei, pe de altă parte, a încercat să o convingă să renunțe la sarcină.

„Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut că o să am copil. Eu am rămas însărcinată de ziua mea. Nu aveam niciun gând să scap de copil. M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să mă facă să renunț. Eu înțeleg, dar știam că o să duc sarcina până la capăt”, a declarat Vica Blochina în podacastul Tare de Tot.

Cum a ajuns Victor Pițurcă să crească fiul făcut cu Vica Blochina

Fosta concurentă de la Survivor și-a dorit enorm ca fiul ei să nu fie complexat de faptul că nu a fost dorit de tată. Pentru a reuși să îl apropie pe Edan de Victor Pițurcă, a renunțat la pensia de 10.000 de euro pe care o câștigase în instanță și s-a mulțumit cu doar 1.500 de euro pe lună. Pe de altă parte, condiția a fost clară: să-și crească ea fiul până la 7 ani, iar el, după aceea.

„Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui.

M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală”, a spus faimoasa pentru aceeași sursă.

Astfel, Edan a ajuns să fie crescut de tatăl său și mama vitregă Maria Pițurcă, soția înșelată chiar cu mama copilului.

