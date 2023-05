Vica Blochina a ajuns la operație după Survivor România. Cum se simte fosta amantă a lui Victor Pițurcă

Pe data de 22 mai, Vica Blochina a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului. Fosta balerină de la Melody le-a dezvăluit fanilor prin ce experiență a trecut, dar le-a și mulțumit celor care i-au trimis o mulțime de mesaje. Blondina a mărturisit ce s-a întâmplat cu corpul ei, după ce a participat la Survivor România.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă s-a filmat în timp ce purta cămașa de la spital și a spus că încă avea drenele pe corp. Chiar dacă abia a trecut prin intervenția chirurgicală, Vica a transmis faptul că se simte bine și că este fericită. Astăzi trebuie să bea doar jumătate de litru de lichide.

„Sunt încă îmbrăcată cu cămașa până fac primul duș, n-am voie până se scot drenele din mine, mărgelele cum zic eu, dar mă simt foarte bine. Am avut o intervenție chirurgicală care se numește plicatură gastrică, pentru că aveam nevoie să-mi micșorez stomacul. Stomacul nu s-a tăiat, s-a micșorat.

Sunt fericită că mă simt bine, sunt fericită că am primit atât de multe mesaje de la voi, deci incredibil, m-am simțit super iubită când am deschis toate mesajele. Astăzi trebuie să beau 500 ml de lichide. Eu am vrut să fac gastric sleeve, dar nu s-a putut, deoarece nu am avut kilogramele suficiente”, a spus Vica Blochina pe Instagram.

De ce s-a operat, de fapt, Vica Blochina după participarea la Survivor România

Blondina a încercat în fel și chip să piardă în greutate. Chiar dacă arăta foarte bine și înainte de intervenție, iar fanii o apreciau oricum, nu s-a simțit împăcată cu aspectul său fizic. Din moment ce dietele și medicii n-au găsit soluția care să o ajute, singura variantă rămasă a fost cea de a-și micșora stomacul.

„Intervenția pe care am făcut-o eu este una pentru oamenii care sunt supraponderali, dar nu sunt obezi. Eu am avut undeva la 15 kilograme în plus. (…) Simt nevoia să împărtășesc asta, pentru că sunt sigură că mulți oameni și multe femei trec prin perioada prin care am trecut și eu, prin depresii, că nu ești mulțumit cu tine, cum arăți, nu poți să slăbești.

Am trecut prin sute de milioane de cure de slăbire, am fost și la Survivor, unde am slăbit 7 kilograme și am pus 13 înapoi. Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă și am simțit nevoia să fac acest pas, iar acum sunt cel mai fericit om din lume”, a precizat vedeta.

O operație de micșorare a stomacului a devenit, în ultimele două decenii, o metodă rapidă de pierdere în greutate la care apelează atât oameni simpli, cât și o mulțime de vedete din țară și din străinătate. Rezultatele imediate conving anual mii de persoane, în special femei, să scoată sume fabuloase pentru visul unei talii de viespe. Una dintre cele mai populare destinații pentru acest tip de intervenție este Turcia.

