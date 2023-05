Vica Blochina a ajuns pe masa de operație! Ce intervenție va suferi vedeta: „E cu anestezie generală, așa că am nevoie să-mi urați baftă”

În urmă cu doar câteva zile, Vica Blochina le spunea fanilor din mediul online că a ajuns la spital și nu se simte prea bine, fiind cu perfuzia în mână. În această dimineață, blondina a luat, din nou, drumul spitalului, dar acum de bună voie. Se pare că vedeta va suferi o intervenție chirurgicală destul de complicată. Însă, chiar dacă o să ajungă pe masa de operație, fosta balerină a plecat voioasă și încrezătoare către clinica medicală.

În această dimineață, Vica Blochina și-a luat prin surprindere urmăritorii. La prima oră a pornit spre un spital privat din Capitală și a anunțat că o să ajungă pe masa de operație. Fosta parteneră a lui Victor Pițurcă nu a vrut să dea prea multe detalii despre intervenția chirurgicală la care o să fie supusă, însă a precizat că aceasta va implică o anestezie generală. Așa că i-a rugat pe internauți să îi țină pumii să treacă bine peste acest hop.

„Așa luni cu voie bună și cu vreme superbă! Am plecat spre spitalul privat, pentru că am de făcut o intervenție chirurgicală, cu anestezie generală, așa că am nevoie să-mi urați baftă. Despre ce este vorba vă povestesc imediat după ce ajung la spital, mai am puțin, pe la 9 dimineața cred că intru în operație”, a spus Vica Blochina, în mediul online.

(CITEȘTE ȘI: VICA BLOCHINA SE “SCALDĂ” ÎN BANI! CU CÂȚI LEI O PLĂTEȘTE ZILNIC PE FEMEIA CARE ÎI FACE CURĂȚENIE ÎN CASĂ)

„Am început să am emoții”

După ce a ajuns la spital, Vica Blochina a revenit cu câteva detalii despre operația la care o să fie supusă. A povestit că se pregătește de anestezia generală și că emoțiile au cuprins-o. Chiar dacă la început s-a arătat foarte încrezătoare, atunci când s-a apropiat de intrarea în sala de operație, fostei concurente de la Survivor i-a mai pierit din încredere.

Deși nu a vrut să dezvăluie ce intervenție chirurgicală va suferi, vedeta le-a dat fanilor săi un mic indiciu. Vica a făcut public numele doctorului ce va conduce operația. Astfel, putem spune că, probabil, Vica Blochina a apelat la o intervenție de tip gastric sleeve, adică micșorare a stomacului. Medicul pe care l-a numit este specialist în astfel de proceduri, în care aproximativ 75 – 85% din stomac este îndepărtat.

După ce și-au data seama despre ce este vorba, mulți dintre internauți au sfătuit-o pe blondină să renunțe la operație, subliniind că nu are nevoie de o asemenea schimbare.

„Aștept să vină doctorii să mă ducă în sala de operație, iar acum stau cu perfuzie. Sunt pregătită pentru anestezia generală și, de abia acum, am început să am puține emoții, sper să nu mă doară. Nu o să vă zic acum ce intervenție fac, o să vă povestesc următoarele zile, dar voi da tag-ul doctorului și veți înțelege cam despre ce este vorba. Nu m-au încurajat prietenii, au râs puțin de mine, dar eu chiar am simțit nevoia să fac această intervenție”, a mai spus Vica Blochina.

(VEZI ȘI: VICA BLOCHINA, DEZVĂLUIRI INCENDIARE DESPRE RELAȚIA CU VICTOR PIȚURCĂ! CE PENSIE ALIMENTARĂ PRIMEA PENTRU BĂIATUL PE CARE-L AU ÎMPREUNĂ)