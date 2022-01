Povestea lui Adrian, bărbatul pus pe jar de o damă de companie. Îndrăgostit lulea, amorezul i-a cumpărat un apartament femeii

Povestea unui brăilean îndrăgostit de o prostituată a devenit virală. Adrian a făcut totul ca să o aibă pe femeie doar pentru el, dar și-a luat țeapa vieții sale.

“Capacitatea unei dame de companie de-a empatiza cu clientul ii da valoare acestuia, dar numai in bani. Eu nu am vazut-o doar ca pe o femeie care se vinde. Eu, Adrian, recunosc asta. Cati dintre barbatii care se duc la curve o fac? Din nefericire cele mai multe vanzatoare de placeri sunt neprofesioniste. Nu stiu ce sa faca nici in pat, nici la o cafea. Vin bete la intalniri si se dau in spectacol uitand ca, chiar daca e cea mai veche meserie din lume, este doar o meserie”, își începe povestea Adrian.

Femeia își maschează adevărata meserie, iar în scriptele primăriei din Brăila apare drept ”taximetristă”. Poliana l-a zăpăcit de cap pe Adrian. Ce nu știe bărbatul, însă, este faptul că nu este singurul care a căzut în plasa damei de companie.

Prin patul femeii ar fi trecut ofițeri SRI, ziariști locali și oameni de afaceri. Adrian i-a cumpărat Polianei un apartament și spera să o facă femeia lui. Doar a lui. Se pare, însă, că individa avea alte planuri. Foarte mulți bărbați îi trec pragul iubitei lui, dar ce nu știu ei este faptul că există camere de supraveghere atât pe scările blocului în care locuiește, cât și în interiorul apartamentului.

”Nu stiu daca ea stie ce face, dar cei care o pun sa faca asta stiu sigur. Sunt oameni importanti, mi-e frica de ei. Ea i-a adus in cercul acesta promitandu-le experiente sexuale deosebite. Ce nu stiu ei este ca totul este filmat. Alta data, va voi spune si cine are acces la aceste filmari”, a mai spus Adrian pentru infobraila.ro.